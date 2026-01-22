Miljötekniker till Gräfsåsens avfallsanläggning
2026-01-22
Enheten Avfallsanläggningar inom teknisk förvaltning Östersunds kommun driver och utvecklar Gräfsåsens avfallsanläggning och Återvinningscentralerna Odenskog, Brunflo och Lit. Enheten kontrollerar också statusen i ett antal deponier och jordtippar runt om i kommunen där verksamheten sedan tidigare upphört.
Ditt nya jobb
Som miljötekniker har du tillsammans med dina kollegor ansvar för det operativa arbetet vid Gräfsåsens avfallsanläggning. Gräfsåsen tar emot avfall från kommuner och verksamheter i hela länet. På anläggningen sker mottagning, sortering, mellanlagring, förbehandling och behandling av avfallet. Du får en roll kring avfallsanläggningens olika materialflöden och deltar i den operativa driften av avfallsanläggningen. Tillsammans ansvarar vi för att anläggningen uppfyller villkoren kopplade till anläggningens tillstånd och att aktuell lagstiftning efterlevs. Rollen innebär många kontaktytor och verksamheten bedrivs i nära samarbete med övriga delar på kommunen, tillsynsmyndigheten, anlitade entreprenörer, och våra kunder.
Vanliga arbetsuppgifter
• Mottagning, kontroll, omlastning, förbehandling och behandling av allt inkommet avfall.
• Anläggning och underhåll av samtliga hårdgjorda ytor samt planering av deponier.
• Kort- och långsiktig planering av samtliga arbetsuppgifter på anläggningen.
• I förekommande fall drift av gasstation.
• Underhåll och daglig kontroll av maskinpark.
• Daglig kontroll av anläggningens funktioner utifrån gällande tillstånd och kommunens arbete med miljö, arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet.
• I förekommande fall provtagning vatten och drift av pumpstation.
• Aktivt delta och hålla sig uppdaterad i säkerhetsarbetet.
• Avvikelserapportering.
• Vara delaktig vid utredningar.
• Delta i de utbildningar som arbetsgivaren anser nödvändiga för att utföra arbetet.
• Ta hand om praktikanter och ferieanställda.
Kvalifikationer
• B-körkort samt förarbevis på hjullastare och grävmaskin.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket.
• God datorvana då det i tjänsten kommer att förekomma viss del administrativa arbetsuppgifter så som tjänstgöring vid invägningar.
Meriterande
• Service, svetsning och reparation av fordon och utrustning.
• Erfarenhet av arbete på avfallsanläggning.
Vi söker dig
Vi söker dig som har miljöintresse och förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar. Du är en självgående, strukturerad och anpassningsbar person. För att trivas hos oss ska du trivas med arbeten som ställer höga krav på flexibilitet och förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du har god förmåga att skapa relationer med kunder och leverantörer. Du är trygg i din roll och agerar serviceinriktat med stort kundfokus. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
