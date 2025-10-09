Miljöstöd till Dalabanan,Uppsala län
2025-10-09
Vi söker en erfaren Samordnare inom miljö till Trafikverket med stationering i Sala.
Detta är ett konsultuppdrag på 50% där du får möjlighet att arbeta nära vår kund och bidra till viktiga miljöfrågor inom väg- och järnvägsprojekt. Uppdraget kräver att du är flexibel och har god samarbetsförmåga, då du kommer att samarbeta tätt med både interna och externa parter.
Uppdraget
Rollen som Samordnare miljö innebär att vara miljöansvarig inom projektet för järnvägssträckan Uppsala N - Avesta/Krylbo. Arbetet omfattar stöd till projektledning, uppföljning av miljökrav i alla skeden av projektet samt samverkan med interna och externa aktörer. Konsulten ska säkerställa att lagar, interna krav och miljörelaterade kontraktskrav uppfylls samt stödja Trafikverket genom kunskapsöverföring och miljömässig kvalitetssäkring.

Dina arbetsuppgifter
Ha rollen som samordnare inom miljö.
Medverka vid framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av leverantörer.
Medverka i framtagande av basplaner.
Bistå med att pröva och värdera ställda krav från beställning till förfrågningsunderlag.
Säkerställa produkt/funktionskrav och att leverantörernas produkter och funktion håller den kvalitet som avtalats.
Mottagningskontroll/granskning av handlingar/leveranser samt att dessa följer lagkrav, interna bestämmelser och arbetssätt.
Stöd i prioritering av kritiska moment och ställningstaganden.
Medverka vid samverkansmöten eller andra möten med externa parter.
Stödja projektledning i att planera, följa upp och fortlöpande avrapportera miljöarbete i samtliga skeden (projektering, upphandling och genomförande).
Delta i framtagande av anläggningsspecifika krav och funktionsutredningar.
Delta i framtagande av miljökrav samt granskning av förfrågningsunderlag för konsulttjänster och entreprenader.
Utförande av egenkontroll inom miljö för att säkra efterlevnad av lagar och andra krav, interna kravdokument, anläggningskrav, instruktioner mm inom miljöområdet.
Granskning av leverantörers miljöarbete och miljösäkring mot lagar och andra krav samt kontraktskrav genom exempelvis miljö- och/eller leverantörsronder, bygg- och projekteringsmöten samt byggplatsuppföljning.
Miljögranskning av handlingar i olika skeden.
Utarbeta och hantera myndighetsärenden såsom tillstånd, anmälningar och dispenser inom miljöområdet.
Deltagande i riskanalysarbetet för att identifiera och hantera miljörisker och kritiska miljöfrågor.
Hantering av miljöolyckor.
Miljöstöd vid framtagande av slutdokumentation samt överlämnande och mottagande av ny/ombyggd väg- eller järnvägsanläggning.
Driva och arbeta med frågor inom: masshantering och förorenade områden, buller och vibrationer, naturmiljö, kemikalier och material, vatten, klimat och energi, kulturmiljö och fornlämningar.
Vid behov hämta stöd hos Trafikverkets miljöspecialister.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Du har erfarenhet från minst två uppdrag där du har arbetat med miljöuppföljning åt entreprenörer inom väg- och/eller järnvägsprojekt.
Du har arbetat i minst två uppdrag inom projekt som hanterat förorenad mark.
Meriterande
Du har arbetat med miljöuppföljning åt entreprenörer inom väg och/eller järnväg i minst fem uppdrag.
Du har medverkat i projekt som hanterat förorenad mark i minst fem uppdrag.

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
