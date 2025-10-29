Miljöspecialist med bebyggelseantikvarisk inriktning
2025-10-29
Som miljöspecialist med bebyggelseantikvarisk inriktning på Trafikverket får du möjlighet att bidra till ett hållbart samhällsbyggande där historiska värden och modern utveckling möts. Vi söker dig som vill vara en del av vårt arbete med att utveckla infrastrukturen i södra Sverige på ett sätt som värnar och bevarar vårt gemensamma kulturarv.
Tjänsten är placerad i region syd, med placering i Kristianstad eller Malmö. Idag är vi cirka 20 medarbetare i teamet och behöver nu förstärkning av en kollega med specialistkompetens som bebyggelseantikvarie/byggnadsantikvarie. Den kompetensen behövs bland annat i arbetet inom programmet Hässleholm-Lund, som berör känsliga och komplexa bebyggelse- och kulturmiljöer.
Vi har ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat, med god gemenskap både på och mellan våra kontor.
Som miljöspecialist med bebyggelseantikvarisk/byggnadsantikvarisk inriktning stöttar du främst i de större järnvägsprogrammen, men även i investeringsprojekt som berör känsliga bebyggelse- och kulturmiljöer.
Du är ett stöd till projektorganisationen genom att identifiera och bedöma bebyggelse- och kulturmiljövärden i projekten, och följer frågorna genom projektens alla skeden - från tidigt planskede till byggskede. Det kan till exempel innebära att:
säkerställa framtagandet av handlingar till anmälningar och tillståndsansökningar
medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer
genomföra mottagningskontroller av konsulters och entreprenörers leveranser
hantera omgivningspåverkan samt planera och bevaka skyddsåtgärder i bygg- och driftskede
Som kulturmiljöspecialist kan du också bidra i det strategiska kulturmiljöarbetet och på så sätt utveckla Trafikverkets arbete och processer. Du deltar i möten, samarbetar och har kontakter med projektledning, kollegor och andra specialister, konsulter, entreprenörer och myndigheter. Du arbetar i flera olika projekt samtidigt.
Du blir en del av en nationell miljöenhet med cirka 150 miljöspecialister inom verksamhetsområdet Investering på avdelningen Teknik och Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom organisationen - vilket vi ser som en stor styrka.
Övrig information
På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer därför att ligga till grund för vårt första urval. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du även bifogar ditt CV.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax efter att sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa digitalt via Skype och är tänkta att genomföras v. 48-49 2025.
Placeringsorten för denna tjänst är i Malmö eller Kristianstad. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
Du är van vid att arbeta självständigt och strukturerat samtidigt som du bidrar till välfungerande samarbete i alla sammanhang. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga förmedlar du ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har också förmåga att tänka strategiskt och bidra till verksamhetsutveckling, där du ser till helheten utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är flexibel och kan omprioritera bland uppgifter när situationen kräver det.
Vi söker dig som har;
En bebyggelseantikvarisk/byggnadsantikvarisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå om minst 180 hp, eller motsvarande utbildning tillsammans med relevant erfarenhet och kompetens som vi bedömer likvärdig
Minst fem års aktuell och relevant erfarenhet av bebyggelseantikvariskt arbete
Körkort för personbil
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är också önskvärt om du;
Har erfarenhet av bebyggelseantikvariskt arbete, såsom kulturmiljöutredningar, inventeringar, bedömningar och avvägningar i olika slag av kulturmiljöer
Har erfarenhet av arbete kopplat till kommunal eller regional planering eller planering, projektering och byggande och/eller drift av väg och/eller järnvägSå ansöker du
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
