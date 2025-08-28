Miljöspecialist
2025-08-28
Företagsbeskrivning
Company Description
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 650 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vi behöver fler dedikerade personer. Tillsammans kan vi ta oss an en av vår tids viktigaste utmaningar, arbetet för fossilfrihet. Vill du bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt arbeta med tekniskt spännande projekt inom kärnkraft och energiomställning? Då kan rollen som Miljöspecialist hos Vattenfall Power Solutions vara något för dig.
Enheten Avfall och Miljö, inom Vattenfall Power Solutions, söker nu en engagerad och lösningsorienterad miljöspecialist som vill vara med och stärka vårt miljöteam.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och komplexa projekt, främst inom kärnkraften, vilket innebär att du behöver känna dig engagerad i att bidra till utvecklingen inom detta område. Du kommer att vara en viktig del av vårt växande miljöteam och bidra till att stärka vår miljökompetens inom organisationen. Många av våra projekt är banbrytande med nya frågeställningar kring livstidsförlängning, miljötillstånd och hållbarhetsarbete. Vi arbetar också med uppdrag inom eldistribution, vindkraft, vattenkraft och värme, samt framtagning av miljövarudeklarationer (EPD).
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring.
Som ny hos oss får du möjlighet till mentorskap från seniora miljöspecialister samt till kompetensutveckling inom prioriterade områden som tillståndsprocesser och CO2-beräkningar. Hos oss får du förtroendet att agera under frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Miljöspecialist hos oss kommer du att tillhöra en avdelning med specialister inom olika teknikområden. Vi arbetar i team och över kompetensområdena för att hitta innovativa och effektiva lösningar till våra uppdragsgivare. Du kommer att samverka med kollegor inom funktionsområdet miljö som är utspridda på både väst- och östkusten, vilket ger dig möjlighet till ett brett nätverk och kunskapsutbyte.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Projektstöd inom miljöfrågor: Delta i projektmöten och ge miljömässigt stöd till projekt inom kärnkraft, vattenkraft och andra energislag
Tillståndsprocesser: Arbeta med tillståndsprocesser, miljöplaner och bidra till samrådsunderlag
Miljökontroll och uppföljning: Utföra miljöronder, följa upp miljökontrollprogram och säkerställa att miljökrav uppfylls i projektens olika faser
Upphandlingsstöd: Bidra till upphandlingar genom att ta fram miljö- och hållbarhetskrav
Dokumentation och rapportering: Dokumentera och rapportera miljöinsatser samt säkerställa kvalitetssäkrade miljöleveranser
Samverkan och kunskapsdelning: Samarbeta med andra miljöspecialister, projektledare och externa aktörer samt bidra till ökad miljökompetens inom organisationen
Kravspecifikation
Utbildning (krav):
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom miljövetenskap, miljöteknik, hållbar utveckling eller liknande
Erfarenhet (krav):
Erfarenhet av att arbeta i projektmiljö, gärna inom energi-, infrastruktur- eller industrisektorn
Kännedom om tillståndsprocesser, miljöplaner och hållbarhetskrav i upphandlingar
Förståelse för hur miljöarbete påverkar projektens framdrift, kostnader och affärsnytta
God vana av Microsoft 365 (Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint)
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från processindustrier, petrokemsektorn eller med fokus på miljöfrågor
Arbete med eller inom myndigheter som länsstyrelser eller andra organisationer med miljöansvar
Erfarenhet av ISO 14001, miljökontrollprogram eller CO2-utsläppsberäkningar
Kurser inom miljölagstiftning, miljöledning, tillståndsprocesser eller hållbarhetsstyrning
Du som person
Vi söker dig som är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i projektform med många olika intressenter. Du är strukturerad och har god förmåga att planera ditt arbete för att säkerställa att miljökrav uppfylls i rätt tid. Som person är du anpassningsbar och trivs i en dynamisk projektmiljö där förutsättningar kan förändras snabbt.
Du har lätt för att skapa goda relationer, är van vid att hantera många kontaktytor och skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift. Du skriver rapporter som är tydliga, strukturerade och välformulerade.
Du kommer att ingå i ett team som värdesätter öppenhet och samarbete och arbetar för ett positivt arbetsklimat med en bra gemenskap.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov och när verksamheten tillåter. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Göteborg. Resor, primärt på västkusten men även till Vattenfalls huvudkontor i Solna, ingår som en naturlig del av tjänsten och vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb.
411 02 GÖTEBORG
