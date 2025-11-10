Miljöspecialist - inriktning industri
Vill du arbeta för en hållbar utveckling och vara mitt i händelsernas centrum i Norrbotten?
Norrbotten står inför flera intressanta och komplexa utmaningar inom den industriella omställningen där Länsstyrelsen spelar en viktig roll.
Vi på Miljöskyddsenheten verkar som part i prövningsprocessen, bedriver miljöbalks- och Sevesotillsyn samt stöttar verksamhetsutövare och kommuner med rådgivning inom vårt område. I Norrbotten har vi en spännande mix av både äldre och nya industrier som vi arbetar med och då de tilltar i antal och komplexitet behöver vi nu utöka vår enhet med ytterligare medarbetare.
Om jobbet
Vi söker nu en miljöspecialist med inriktning mot Industri till vårt team på 24 personer. Enheten har en bred kompetensbas och olika arbetsområden där du främst kommer att arbeta inom tillsyn för större industrietableringar så som gruvnäringar och stålverk med fossilfri teknik, men även stötta dina kollegor i tillståndsprocesser inom detta område. Enheten arbetar mot ett system där ni alltid är två kollegor per tillsynsobjekt, vilket ger möjlighet till en trygg upplärning och redundans. I tillsynsarbetet kommer ni bedöma, följa upp och arbeta med bolagen för att säkerställa efterlevnad av deras tillstånd, villkor samt att de har en fungerande egenkontroll. Du kommer även att göra besök på plats och därigenom få en fin förståelse för hur de olika industrierna fungerar.
Länsstyrelsen är en viktig part för att driva igenom regeringens miljöpolitik och stötta företagen i att göra rätt. Att svara på remisser, arbeta inom regeringsuppdrag samt att stötta myndigheten inom ditt kompetensområde är också delar som kommer ingå i din roll. Beroende på din bakgrund och dina intressen kan även andra delar av myndighetens arbeta bli aktuellt i din roll hos oss. Då arbetet hos oss är i ständig utveckling kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid, vilket även ger dig möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som har:
- akademisk utbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor inom miljöbalkens område vid industrier, myndigheter alternativt arbetat som konsult med miljöbedömningar.
- förmåga att samarbeta och bygga goda relationer samtidigt som du har hög integritet.
- ett prestigelöst sätt och gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
- en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt där du självständigt kan driva ärenden framåt tills de är avslutade.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
- att arbeta med eller på annat sätt fått kunskap om miljöfrågor som är kopplade till industri och gruvverksamhet.
- projektledning och/eller att driva processer i en komplex miljö
- målkonflikter och komplexa miljöfrågor
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag i länet. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
