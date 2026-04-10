Miljöspecialist - buller och vibrationer
2026-04-10
Vi söker Miljöspecialist till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Stationeringsort: Valbart mellan Trafikverkets kontor i Luleå, Umeå, Östersund, Gävle eller Borlänge. Detta uppdrag kan till största delen genomföras på distans men det kan komma att krävas fysisk närvaro på Trafikverkets kontor vid enstaka tillfällen.
Tjänsten är på 50-100%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta som miljöspecialist inom buller och vibrationer i Trafikverkets väg- och järnvägsprojekt. Uppdraget omfattar att ingå i projektgrupper och stödja projektledare och samordnande miljöspecialister i att bevaka buller- och vibrationsfrågor genom projektens olika skeden, från planläggning till genomförande. Arbetet sker i projekt av varierande omfattning och komplexitet inom både Stora projekt och Investering.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Hantera buller- och vibrationsaspekter i komplexa trafikmiljöer i infrastrukturprojekt och tillse att krav tillämpas och efterlevs
Som beställare ta fram förfrågningsunderlag för konsult
Genomföra mottagningskontroll av leveranser inom ämnesområde buller och vibrationer
Ha teknikavstämning med konsulter kring exempelvis beräkningsförutsättningar, inventering, skyddsåtgärder
Delta som expertstöd i samband med projekteringsarbete och byggverksamhet, inklusive arbete med bullerdämpande åtgärder
Delta vid teknik- och andra projektmöten
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst tre (3) års högskole- eller universitetsexamen med inriktning mot buller och vibrationer (akademisk utbildning med miljöinriktning alternativt annan akademisk utbildning med stor praktisk erfarenhet från miljöarbete).
Minst fyra (4) års aktuell yrkeserfarenhet inom buller.
Erfarenhet av att arbeta som konsult inom aktuellt område.
Teknikansvarig för framtagande av bullerutredning inom väg- och/eller järnvägsprojekt. Varje uppdrag (bullerutredning) ska minst ha omfattat 200 timmar i minst 3 projekt.
Genomfört minst 1 uppdrag inom Projektering och/eller uppföljning av åtgärdskrav för fastighetsnära bullerskyddsåtgärder inom väg- och/eller järnvägsprojekt.
Giltigt körkort för personbil i Sverige
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
Genomförd säkerhetsutbildning för järnväg, BASÄVISTA och/eller BASÄSKYDD
Säkerhetsutbildning Arbete På Väg (APV 1.1).
Du har erfarenhet av arbete med komfortvibrationer i miljökonsekvensbedömningar (MKB) eller planskede i minst två (2) uppdrag.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
