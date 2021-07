Miljöskyddsinspektör - Region Gotland, Enhet miljö- och hälsoskydd - Hälsoskyddsjobb i Gotland

Region Gotland, Enhet miljö- och hälsoskydd / Hälsoskyddsjobb / Gotland2021-07-06Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.Enheten för miljö- och hälsoskydd består idag av två team, miljöteamet, respektive vattenteamet. Vi är totalt cirka 27 medarbetare som jobbar för att alla på Gotland ska ha en god livsmiljö.2021-07-06Som miljöskyddsinspektör hos oss arbetar du självständigt med tillsynsärenden ute i fält, hos fastighetsägare och med hantering av tillstånds/anmälningsärenden.I vattenteamet arbetar samtliga handläggare med vattenrelaterade ärenden och du kommer att ingå i arbetsgruppen Klart Vatten. Klart Vatten arbetar med att gå igenom Gotlands 14 000 enskilda avlopp och ställa krav på de avloppsanläggningar som kräver förbättringsåtgärder. Arbetet sker till stor del via information riktad till fastighetsägaren men också via myndighetsutövning i form av tillsyn. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara att pröva och utfärda tillstånd för enskilda avloppsanläggningar. Arbetet har som mål att skydda Gotlands yt- och dricksvatten.Inom gruppen och enheten finns stor kunskap om miljö- och hälsoskyddsfrågor och vi stöttar varandra i komplexa ärenden. Verksamheten är intäktsfinansierad, vilket ställer krav på effektivitet hos dig som medarbetare. Våra tillsynsmål skall uppnås, vilket gör att arbetstempot periodvis är högt.Du som söker har utbildning inom miljö- och hälsoskydd eller annan likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete med handläggning inom offentlig sektor men det är inget krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av miljöbalken och förvaltningslagen.Vi värdesätter även kunskaper inom geologi/geohydrologi samt övergödningsproblematiken etc. Du ska ha förmågan att ta egna initiativ, samt att arbeta bra både enskilt och i grupp. God datorvana är en given förutsättning och du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.Vi vill att du bidrar till vår enhet genom att vara en driven person som får saker och ting gjorda, som är strukturerad och välplanerad i ditt arbete. Du ser till att ligga steget före i planeringen och hanteringen av dina ärenden.Vidare är du serviceinriktad, lyhörd och du bidrar till ett kontinuerligt utbyte av kompetens kollegor emellan. Vi vill att du har god samarbetsförmåga och att du ser positivt på att arbeta över de olika teamens gränser.Körkort för personbil är ett krav.ÖVRIGTInom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-09-01 Eller enl. överenskommet., upphör: 2022-08-31 . Vikariat för tjänstledighet.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Region Gotland, Enhet miljö- och hälsoskydd5848341