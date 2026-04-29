Miljöskyddshandläggare
2026-04-29
Länsstyrelsen är en viktig samordnande länk i gränssnittet mellan stat, region, kommun, näringsliv och enskilda. Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I det ingår att balansera angelägna samhällsintressen och reda ut målkonflikter. Länsstyrelsen har ett brett och mångfacetterat uppdrag både när det gäller uppgifter och sakområden. Myndighetens huvudsakliga uppgifter inkluderar tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling samt samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.
Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län kan du vara rätt person för oss.
Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd inom funktionen Miljöfarlig verksamhet. På Miljöskydd jobbar totalt 23 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, och naturtillsyn. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner. Dina arbetsuppgifter
Som miljöskyddshandläggare arbetar du med tillsyn av miljöfarlig verksamhet genom tillsynsbesök och dialog med verksamhetsutövarna, handläggning av inkomna ärenden och granskning av miljörapporter. Du kommer att arbeta i team med erfarna handläggare samtidigt som arbetet är mycket självständigt och utvecklande. Du deltar i tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet genom samråd och yttranden i tillståndsprocesser. Du kommer att jobba med ett mindre antal branscher vilket ska ge möjlighet till fördjupade kunskaper inom dina branscher. Tillsynsvägledning till länets kommuner ingår också i arbetsuppgifterna.
Du företräder även länsstyrelsen i förhandlingar vid mark- och miljödomstolen samt svarar på remisser till statliga verk och till miljödepartementet. Vår verksamhet utvecklas ständigt, så dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid utifrån våra behov.
Arbetet innebär många kontakter med andra medarbetare internt på Länsstyrelsen och externa aktörer. Arbetet innebär hantering av många komplexa ärenden samtidigt vilket kräver förmåga att kunna arbeta strukturerat och prioritera. Du bidrar även med din kompetens i ärenden och projekt som drivs av andra funktioner inom länsstyrelsen. Ärendena är i vissa fall förenade med motstående intressen. Kvalifikationer
Vi söker dig med examen från relevant teknisk eller naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning.
Du har god kunskap om miljöbalkens bestämmelser och flerårig erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken från arbete på en kommun eller länsstyrelse. Alternativt från arbete som konsult eller miljöansvarig inom den privata sektorn.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Erfarenhet av tillsyn inom avfallsbranschen är meriterande likaså är erfarenhet från miljöprövning meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du driver självständigt dina egna ärenden framåt samtidigt som du bidrar till utveckling av gruppens arbetssätt och samverkan. Du har stort fokus på möjligheter snarare än hinder och du har ett flexibelt förhållningssätt. Din kommunikativa förmåga är god och du månar om ett gott och professionellt bemötande gentemot verksamhetsutövare och kollegor. Att skapa goda relationer och bygga förtroende hos dem du träffar är viktigt för dig. Du har goda förmåga att uttrycka dig formellt i skrift.
En viktig förutsättning för att lyckas i uppdraget är att du har en god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till vårt goda arbetsklimat. Anställningsvillkor
Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.
Länsstyrelsen i Värmland tillämpar provanställning.
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
