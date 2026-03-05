Miljöskyddshandläggare
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Miljöavdelningen, Enheten För Miljöskydd / Hälsoskyddsjobb / Nyköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Nyköping
2026-03-05
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Miljöavdelningen, Enheten För Miljöskydd i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
söker en
Miljöskyddshandläggare till Miljöskyddsenheten
(Ref.
nr.112 1827-2026)
Miljöskyddsenhetens övergripande uppdrag är att verka för att nå Sveriges miljömål genom yttranden i prövning, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning och arbete med förorenade områden. Vi deltar också i arbetet med att pröva överklagade kommunala beslut enligt miljöbalken, bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i planärenden samt vägleder länets kommuner i miljöskyddsfrågor.
Enheten består av en chef och 13 medarbetare. Enheten tillhör Miljöavdelningen och enheten består av två arbetsgrupper; en inriktad på förorenade områden och en i huvudsak på tillsyn och prövning av tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken där denna tjänsten är placerad. Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att delta i tillståndsprocesser samt arbeta med tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och annan relevant speciallagstiftning. Ett arbetsområde kommer också att vara tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Du kommer att ha eget tillsynsansvar för flera tillsynsobjekt. Ditt intresse och tidigare erfarenheter kan komma att påverka vilka branscher du ansvarar för.
Som miljöskyddshandläggare deltar du i tillståndsprocesser, både vid samråd och genom yttranden till beslutande myndighet. Du kan även komma att representera Länsstyrelsen i mark- och miljödomstolsförhandlingar. Tillsynsvägledning gentemot länets kommuner och arbete i olika tvärsektoriella grupper på Länsstyrelsen kommer vara andra delar av ditt arbete.
Kvalifikationer och profil
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där god samarbetsförmåga är mycket viktigt. Arbetet kräver god administrativ förmåga och vana att driva frågor självständigt. Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med både verksamhetsutövare, allmänhet och andra myndigheter är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
Vi söker dig med:
- Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå med inriktning mot miljö, kemi, geologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- God kunskap om miljölagstiftningen
- B-körkort
- Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande med erfarenhet av:
- Miljötillsyn och/eller prövning från myndighet
- Erfarenhet av arbete med lagen om allmänna vattentjänster
- Arbete med miljöfrågor kopplat till A och B anläggningar
- Myndighetsutövning enligt annan relevant lagstiftning
Vi vill att du i din ansökan tydligt anger om och hur du uppfyller kvalifikationerna Om tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Tjänsten kan vara föremål för säkerhetsprövning. Tillträde sker efter överenskommelse.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Jörgen Johansson. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast 2026-04-12.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112 1827-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Miljöavdelningen, Enheten För Miljöskydd Kontakt
Jörgen Johansson 010-2234406 Jobbnummer
9780170