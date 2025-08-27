Miljöskyddshandläggare
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Du kommer att tillhöra
Enheten för miljöprövning.
Enhetens huvudsakliga uppgift är att bereda ansökningsärenden om tillstånd till miljöfarliga verksamheter i Östergötland och Jönköpings län. Tillståndsbesluten fattas av miljöprövningsdelegationen, en självständig funktion inom Länsstyrelsen. Enheten är en av sex enheter inom Avdelningen för miljö och natur.
Blir att tillsammans med kunniga kollegor arbeta med tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter. Hos oss har du möjlighet att genom ett meningsfullt arbete få arbeta med en bredd av olika verksamheter såsom avfall, industrier, sol- och vindkraft och förbränningsanläggningar. Arbetet innebär även att du samverkar med andra enheter på länsstyrelsen. Arbetet innebär att du har förståelse för myndighetsrollen och du kommer ha kontakt med företag, kommuner och allmänheten. Ditt intresse och tidigare erfarenheter kommer att kunna påverka dina arbetsuppgifter.
Ska-krav för tjänsten:
- Du har en naturvetenskaplig eller teknisk akademisk utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har minst tre års erfarenhet av arbete med miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken eller motsvarande som arbetsgivaren likvärdig.
- Du har goda kunskaper om miljölagstiftning.
- Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
- Du har B-körkort, detta då anläggningar ligger på olika platser i länet.
Meriterande:
- Om du har arbetslivserfarenhet inom miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar
- Om du arbetat med tillsyn på miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken.
- Om du har arbetslivserfarenhet av riskbedömningar.
- Om du har erfarenhet av myndighetsutövning.
Som person:
- Är du bra på på muntliga kommunikation, genom att du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
- Är du självgående genom att du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
- Har du samarbetsförmåga genom att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Är du mål och resultatorienterad, detta genom att du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
- Har du analysförmåga, detta genom att du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Anställningen är
En tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Helena Eriksson, telefon: 010-223 54 44
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 2025-09-24 ange ref nr: 14084.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/sociala-medier.html
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-ostergotlands-lan.html
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html Ersättning
