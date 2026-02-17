Miljöskyddshandläggare - Särskild visstid
2026-02-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Djur- och miljöenheten är den av Länsstyrelsens sju enheter som arbetar med tillstånd, tillsyn och kontroll inom smittskydd, hälsa, livsmedel, foder och djurskydd. Vi jobbar även med tillsyn, prövning och tillsynsvägledning inom miljöbalkens områden, vattenverksamheter, vattenskydd, dammsäkerhet, miljöfarlig verksamhet, fiskodling, vindkraft, vattenkraft, förorenade områden mm. Våra medarbetare är exempelvis miljöskyddshandläggare, länsveterinärer och djurskyddshandläggare. Tillsammans har enheten en bred kompetens och kunskap som vi gärna delar med oss av.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare - tillsammans för en hållbar framtid!Publiceringsdatum2026-02-17Beskrivning
Vi söker en miljöskyddshandläggare till Miljöskyddsfunktionen.
Du kommer att handlägga ansökningar, yttranden samt utöva tillsyn av miljöfarlig verksamhet och samråd inför förändringar i natur- och kulturmiljö samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling. Även andra arbetsuppgifter kan komma i fråga beroende på bakgrund.
I detta arbete är det av stor vikt att du är stabil, resultatorienterad, kommunikativ och har förmågan att lösa problem. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär ser vi fram emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som miljöskyddshandläggare kommer du att spela en stor roll i vårt arbete med att utöva tillsyn inom miljöfarlig verksamhet för att säkerställa att gällande tillstånd följs. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat: att samverka med interna och externa parter, genomföra tillsyn av gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet och ta fram förslag och underlag till yttrande över ansökningar om tillstånd utifrån ett helhetsperspektiv.Kvalifikationer
Vi ser att du har en naturvetenskaplig akademisk utbildning inom exempelvis miljö- och hälsoskyddsinspektör, ingenjör eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kvalifikationerna vi värdesätter är:
Mål- och resultatorienterad: Du driver projekt framåt med tydliga mål och är fokuserad på att uppnå resultat.
Muntlig kommunikation: Du har en utmärkt förmåga att kommunicera och förklara komplicerade miljöfrågor på ett begripligt och förtroendeingivande sätt.
Problemlösande analysförmåga: Du har en förmåga att hitta lösningar som ligger inom lagstiftningens ram.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och förmågan av att kunna samarbeta. Det är meriterande om du har arbetat med tillsyn eller prövning av miljöfarlig verksamhet på myndighet eller som konsult. Om du känner att du är rätt person och är redo att ta dig an denna viktiga roll, ser vi fram emot din ansökan! Anställningsvillkor
Vi erbjuder en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med miljöfarlig verksamhet, tillstånd och villkor. Vi värdesätter en stabil och trygg person som kan samarbeta med andra. Du kommer att arbeta mot tydliga mål och vara en del av vårt resultatdrivna team. Din förmåga att kommunicera effektivt och ha en motiverande dialog kommer att vara avgörande i ditt dagliga arbete. En stark analytisk förmåga och ett kreativt tänkande kommer att hjälpa dig att identifiera och lösa utmaningar. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1176-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jämtlands län
(org.nr 202100-2452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Djur- Och Miljöenheten Kontakt
Urban Westbye, biträdande enhetschef 010-2253280 Jobbnummer
