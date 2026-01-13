Miljöskyddshandläggare - inriktning avfall
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi
Minst en erfaren kollega till Enheten för miljöskydd som vill jobba med tillsyn på avfallsanläggningar och andra arbetsuppgifter kopplat till avfallshantering.
Du kommer att tillhöra
Enheten för miljöskydd tillhör Avdelningen miljö och natur. Enheten handlägger ärenden kopplade till förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. Enheten har också samverkansuppdrag med andra regionala aktörer inom miljöskydd, tillsynsvägledning till kommunernas inspektörer samt arbetar med statsfinansierade projekt inom förorenade områden. Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
- Att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken på miljöfarliga verksamheter inom främst avfallsbranscher.
- Ge tillsynsvägledning till kommunerna.
- Medverka i Länsstyrelsens förebyggande arbete kring miljöbrott.
Om dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn enligt miljöbalken och du kommer att ha tillsynsansvar för egna tillsynsobjekt. I tillsynsrollen ingår bland annat att genomföra tillsynsbesök, handläggning av ärenden, granskning och bedömning av rapporter, skriva förelägganden och ha kontakt med verksamhetsutövare, konsulter, kommuner och allmänhet.
Förutom tillsyn ingår också andra arbetsuppgifter kopplat till avfallshantering, såsom att ge tillsynsvägledning till kommuner och medverka i frågor om masshantering och infrastrukturprojekt.
Dina intressen, tidigare erfarenheter och verksamhetens uppdrag kommer att kunna påverka dina arbetsuppgifter och även andra delar av myndighetens arbeta kan bli aktuellt i din roll hos oss. Då arbetet hos oss är i ständig utveckling kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid, vilket även ger dig möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens hos oss.
Ska-krav för tjänsten:
- Du har naturvetenskaplig/teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande som vi bedömer likvärdig.
- Du har minst två års erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken eller annat arbete inom miljöfarlig verksamhet.
- Du har goda kunskaper om miljölagstiftningen.
- Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift (svenska). Det vill säga, du är duktig på skriftlig kommunikation genom att skriva välformulerat och tydligt med eftertanke och klarspråk.
- Du har B-körkort, detta då tillsyn sker på verksamheter runt om i länet.
Meriterande:
- Om du har arbetslivserfarenhet av arbete med avfallsfrågor och avfallslagstiftning.
- Om du har erfarenhet av handläggning på myndighet eller kommun.
Som person är du
- Har hög samarbetsförmåga genom att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
- Är duktig på muntlig kommunikation, genom att du talar välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
- Är duktig på skriftlig kommunikation genom att skriva välformulerat och tydligt med eftertanke och klarspråk.
- Är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt arbetssätt och driver dina processer vidare.
- Är mål och resultatorienterad, detta genom att du arbetar mot mål och fokuserar på resultat.
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Anställningen är
En till två tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Kristina Nyhlén, telefon: 010-010-223 54 27
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04. Under arbetsdagar under jul och nyår kan ni ringa Alma Basic på telefon: 010-223 52 77.
Som du skickar via www.varbi.com.
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 2026-01-19, ange ref nr: 19668.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/sociala-medier.html
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-ostergotlands-lan.html
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
