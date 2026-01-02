Miljöskyddshandläggare - förorenade område
2026-01-02
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi
En kollega som vill jobba med förorenade områden.
Du kommer att tillhöra
Enheten för miljöskydd som handlägger ärenden kopplade till förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. När det gäller förorenade områden innefattar enhetens uppdrag huvudsakligen att bedriva tillsyn enligt miljöbalken vid pågående och nedlagda verksamheter, driva och administrera statligt finansierade projekt samt ge tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Enheten har också uppdrag såsom att inventera och verifiera PFAS och föroreningar i sediment.
Alla arbetsuppgifter innefattar att ha eget ansvar för tillsynsobjekt, bidragsprojekt eller andra uppdrag och självständigt driva arbetet. Det kan bland annat innebära att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden genom att ta fram ansvarsutredningar, besluta och förelägga om utredningar och åtgärder samt att granska rapporter.
Arbetet innebär mycket kontakter med verksamhetsutövare, fastighetsägare, konsulter, kommuner och allmänhet. Det kan också ingå att arrangera handläggarträffar eller skicka ut information till kommunerna i länet.
Dina intressen, tidigare erfarenheter och verksamhetens uppdrag kommer att kunna påverka dina arbetsuppgifter. Då arbetet hos oss är i ständig utveckling kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid och även andra delar av myndighetens arbete kan bli aktuellt i din roll hos oss. Arbetet kommer dock ge dig möjligheter att utvecklas, bredda din kompetens och jobba med verksamhetsutveckling inom förorenade områden regionalt eller nationellt.
Arbetsuppgifterna innefattar något/några av dessa områden:
- Tillsyn enligt miljöbalken vid förorenade områden.
- Tillsynsvägledning till kommunerna.
- Utreda ansvaret för förorenade områden
- Handlägga bidrags- och stödärenden
- Driva/medverka i olika uppdrag kopplat till förorenade områden till exempel om PFAS
Ska-krav för tjänsten:
- Du har naturvetenskaplig/teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande som vi bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av arbete med förorenade område till exempel som konsult, entreprenör, huvudman, problemägare eller handläggare på kommun/myndighet.
- Du har goda kunskaper om miljölagstiftningen.
- Du kan uttrycka dig väl i skrift (svenska). Detta genom att skriva välformulerat och tydligt med eftertanke och klarspråk.
- B-körkort, då tillsyn sker på verksamheter runt om i länet.
Som person:
- Har hög samarbetsförmåga, detta genom att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Är duktig på muntlig kommunikation, detta genom att du talar välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
- Är självgående, detta genom att du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt arbetssätt och driver dina processer vidare.
- Är du mål och resultatorienterad, detta genom att du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Anställningen är
En tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Kristina Nyhlén, telefon: 010-223 54 27
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04. Under arbetsdagar kring jul och nyår kontakta Alma Basic på telefon: 010-223 52 77.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 2026-01-19, ange ref nr: 19670.
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
