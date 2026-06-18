Miljösamordnare (vikariat)
Mälardalens Universitet / Hälsoskyddsjobb / Västerås Visa alla hälsoskyddsjobb i Västerås
2026-06-18
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Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen för Infrastruktur och säkerhet ska verka för och tillhandahålla en öppen, säker och hållbar fysisk och digital utbildnings- och forskningsmiljö för universitetets studenter, anställda och samverkanspartners.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under höstterminen, ca 6 månader
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Infrastruktur och säkerhet Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
MDU rekryterar en vikarierande miljösamordnare för samordning av det universitetsövergripande arbetet med universitetets miljöledningssystem och direkta miljöpåverkan. Miljösamordnaren kommer att tillhöra avdelningen för infrastruktur och säkerhet, som ansvarar för att tillhandahålla en öppen, säker och hållbar utbildnings- och forskningsmiljö.
Miljösamordnaren ska koordinera universitetets övergripande miljöledningssystem med dels den utbildning och forskning som pågår vid universitetets institutioner och fakulteter, dels med arbetsmiljö, lokalutvecklings- och säkerhetsfrågor.
Bland arbetsuppgifterna kan särskilt nämnas:
Fungera som stöd till universitetets institutioner och fakulteter och till det gemensamma verksamhetsstödet i deras arbete med att uppnå målen i universitetets policy för miljö och minskat klimatavtryck respektive policy för hållbar utveckling, samt Sveriges universitets- och högskoleförbunds klimatramverk inkl. dess exempelsamling
Förvalta och utveckla universitetets miljöledningssystem enligt ISO 14001: 2015, vilket innebär att arbeta med rutiner, miljökartläggning, lagkravsefterlevnad, miljörevisioner, utbildningar, central uppföljning samt med intern och extern redovisning gällande bl.a. energianvändning, avfallsfrågor, mat och servering, resor och transporter
Utgöra expertstöd vad gäller lagar och andra krav inom området
Utvecklingsprojekt med koppling till miljö och minskat klimatavtryck, i samverkan med både interna och externa intressenter, t.ex. rörande grön omställning och hållbara byggnader
Bistå i genomförande av upphandlingar vid universitetet
Intern och extern kommunikation
Samverka med andra lärosäten och med exempelvis länsstyrelsers och kommuners hållbarhetsarbete
Utveckla samordningsfunktion av kemikaliehantering på lärosätet
Leda införandeprojekt kring en klimatbudget
Arbetet präglas av stor flexibilitet och frihet under ansvar med vissa arbetstoppar. Tillsammans med övriga kolleger vid avdelningen för infrastruktur och säkerhet har du möjlighet att växa i din yrkesroll och som medarbetare i en hjälpsam och social miljö med kontinuerlig och medarbetaranpassad kompetensutveckling.
Universitetet har många nationella och internationella samarbeten, med möjlighet till erfarenhetsutbyten. Vi vill att du engagerar dig i omvärldsbevakning och att du deltar i den sektorsgemensamma utvecklingen av miljö- och hållbarhetsområdet.
Anställningen placeras i Västerås. Resor mellan MDU:s campusorter Västerås och Eskilstuna förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inriktad på hållbarhets-/miljöområdet som arbetsgivaren bedömer är relevant för anställningen,
Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska,
Erfarenhet av miljö- och/eller hållbarhetsarbete i en större och komplex organisation, gärna inom offentlig sektor eller vid universitet eller högskola,
Erfarenhet av arbete med miljöledningssystem samt är van vid att utveckla rutiner, följa upp mål och driva systematiskt förbättringsarbete,
Erfarenhet av att samordna och stödja olika verksamheter och funktioner samt av att leda eller medverka i projekt och utvecklingsinsatser inom miljö, klimat eller hållbar utveckling,
Erfarenhet av tidigare arbete med uppföljning och rapportering av miljö- och klimatrelaterade nyckeltal och känner dig trygg i att kommunicera, utbilda och ge rådgivning inom området,
Erfarenhet av att ha arbetat med miljöfrågor,
Erfarenhet av att tidigare ha genomfört projekt.
För att lyckas i rollen krävs mycket god förmåga att ta till sig, analysera och producera komplexa texter, såsom styrdokument, rutiner, rapporter och beslutsunderlag. Du behöver vara trygg i att muntligt presentera och förmedla information till både mindre och större grupper samt kunna anpassa budskapet efter målgrupp. Arbetet ställer även krav på god projektförmåga, där du självständigt kan planera, genomföra och följa upp arbetsuppgifter och utvecklingsinsatser i samverkan med olika intressenter.
Du ska ha en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete. Du ska även ha förmåga att se till helheten och att kunna inspirera och skapa delaktighet.
Meriterande
Denna annons är förkortad. För att se hela annonsen, gå till: www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobb
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är prestigelös, lyhörd och van vid att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ när arbetet kräver det.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför. Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Enhetschef
Malou Torverud malou.torverud@mdu.se +4621101620 Jobbnummer
9969279