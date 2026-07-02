Miljösamordnare till Avfall VA
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2026-07-02
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Vill du ha en nyckelroll i formandet av ett hållbart Östersund? Sektor Avfall VA söker nu en engagerad och pedagogisk miljösamordnare som vill driva vårt strategiska och operativa miljöarbete framåt.
Om verksamheten
Sektor Avfall VA är en av grundpelarna i ett fungerande samhälle. Vi ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vatten- och avloppsverksamheten samt avfallshanteringen i kommunen – hela vägen från vattenverk och reningsverk till ledningsnät och återvinningscentraler. Hos oss blir du en del av en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör skillnad på riktigt, varje dag, för både invånare och miljö.
Ditt nya jobb
Som miljösamordnare har du en central och stödjande funktion inom sektorn Avfall VA. Du arbetar både strategiskt och operativt med miljöfrågor, lagstiftning och tillståndsprocesser. En stor och viktig del av din vardag handlar om att stötta våra olika verksamheter (Dricksvatten, Avlopp, Ledningsnät samt Återvinning och avfallsanläggningen) med expertkunskap och rådgivning för att säkerställa lagefterlevnad och driva miljöförbättringar.
Du samverkar brett och tvärfunktionellt inom sektorn, med andra delar av kommunen samt med externa tillsyns- och tillståndsmyndigheter. Du delar aktivt med dig av din kompetens och bidrar till att höja den samlade kunskapsnivån i linje med Östersunds kommuns värdegrund och mål om ett hållbart samhälle.
Vanliga arbetsuppgifter
Bevaka, följa upp och tolka aktuell miljölagstiftning samt samordna lagefterlevnadskontroller.
Ha kontakt och samverka med tillsyns- och tillståndsmyndigheter.
Samordna och vara sammankallande för sektorns tvärfunktionella kvalitetsteam samt arbeta med ständiga förbättringar.
Arbeta med och vidareutveckla vårt ledningssystem enligt ISO 14001.
Koordinera komplexa remissyttranden.
Stötta verksamheterna, Dricksvatten, Avlopp, Ledningsnät, Återvinning och avfallsanläggningen, med kunskap och rådgivning inom miljö- och avfall- och VA-området.
Din kompetens
Krav
Högskole- eller universitetsutbildning inom vatten- och miljöteknik, VA-teknik eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Mycket god kunskap om relevant miljölagstiftning.
Några års praktisk erfarenhet av arbete med tillstånds- och/eller anmälningsärenden.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av kommunal eller annan offentlig verksamhet och förståelse för politiska beslutsprocesser.
Erfarenhet av arbete med ledningssystem (ISO 14001) och miljörevisioner.
Erfarenhet av säkerhetsskydd och hantering av skyddsvärd information inom VA-sektorn.
Vana vid diarieföring och administrativa rutiner inom offentlig sektor.Publiceringsdatum2026-07-02Övrig information
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen före beslut om anställning.
Vi söker dig
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en trygg och pedagogisk specialist som motiveras av att vägleda andra. Du har ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär att du har en god förmåga att balansera lag- och myndighetskrav med praktisk verksamhetsnytta. Du har lätt för att bygga förtroende och samarbetar smidigt med olika funktioner och yrkesroller.
Som person är du strukturerad, analytisk och har en välutvecklad förmåga att se helheter. Du kan snabbt sätta dig in i komplexa underlag och omsätta lagkrav till fungerande, praktiska lösningar i vardagen. Samtidigt är du utvecklingsorienterad och drivs av att bidra till ett mer hållbart arbetssätt.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Hyggesvägen 15 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Chef Verksamhetsstöd, sektor AvfallVA
Katarina Fredriksson katarina.fredriksson@ostersund.se +4663143539 Jobbnummer
9990347