Miljösamordnare Till Armènstaben
Försvarsmakten / Hälsoskyddsjobb / Enköping
2025-08-29
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där allt för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Rekryterande Enhet
Befattningen är placerad vid Arméstabens Planeringsavdelning, som är ansvarig för att leda och sammanhålla armén i operations- och produktionsplanering, krigsförbandsverksamhet utveckling samt HR frågor. Miljö- och Infra är två av produktionsfaktorerna som samordnas inom Planeringsavdelningens produktionsplanering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som miljösamordnare ansvarar du för att driva och utveckla miljöarbetet inom Armén. Du är sammanhållande för miljö och övriga ärenden inom miljöbalkens område samt utarbetande av styrningar inom funktionen miljö inom armén. Detta gör du med stöd av miljöhandläggarna. Som ledare är du drivande och stödjande samt jobbar mot uppsatta mål och krav. Befattningen ställer höga krav på initiativförmåga och flexibilitet. I dina arbetsuppgifter ingår att vara rådgivare kopplat till produktionen av arméns förband.
I rollen som miljösamordnare ingår arbetsuppgifter som:
• Säkerställa att ställda uppdrag inom miljö genomförs i enlighet med uppsatta mål och att arbetet drivs framåt
• Ge stöd och ledning i ärendehantering inom miljö
• Handlägga egna ärenden inom miljö
• Samverka med andra berörda enheter på olika nivåer inom Försvarsmakten, men även utanför Försvarsmakten
• Delta som Arméns miljörepresentant i olika samverkansorgan
• Arbetsleda miljöhandläggare vid Arméstaben
Kvalifikationskrav
• Relevant akademisk utbildning inom miljö- och naturvetenskap, omfattande minst 180 hp
• Dokumenterad och väl förankrad relevant arbetslivserfarenhet av miljöfarlig tillståndspliktig verksamhet, främst miljötillstånd på övnings- och skjutfält
• God kunskap om buller, kemikalier och miljöteknik
• Kunskap om, och erfarenhet av, tillämpning av aktuell och relevant lagstiftning inom miljöbalkens område
• Kunskap om, och erfarenhet av, försvarsmaktens internationella camper
• Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
• God datorvana främst avseende Office-paketet
• B-körkort
• Goda kunskaper i engelska, både tal, skrift och läsförståelse
MERITERANDE
• Utbildning på magisternivå/D-nivå inom Miljö- och Hälsoskydd
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenheter av tjänstgöring i miljöbefattning inom Armén
• God kunskap av miljöledningssystem
• Kunskap om försvarsmaktens Mark- och Miljökonceptet
Personliga egenskaper
För att lyckas och trivas behöver du tycka om att arbetet kommer att präglas av förändring, nyskapande, kreativitet och expansion. Lösningsfokus och lagarbete är framgångsfaktorer, samordnings- och ledarskapsförmåga viktigt. Som person är du kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt som externt. Vidare är du strategisk och analytisk samt har förmåga att växla mellan strategiskt, operativt och taktiskt arbete för att nå uppsatta mål och förväntade resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Befattningsnivå: Civil
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten kommer medföra tjänsteresor.
Information om tjänsten lämnas av
Arméns infrachef, Niklas Johansson. Nås via FM växel 0171-15 70 00.
För information om rekryteringsprocessen kontaktas:
AST HR Linda Olsson. Nås via FM växel 0171-15 70 00.
Fackliga företrädare (Samtliga nås via FM växel 0171-15 70 00)
OFR/O: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-05. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida), där du förklarar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
