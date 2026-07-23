Miljösamordnare
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2026-07-23
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Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en av våra mest aktuella frågor. Som miljösamordnare hos oss får du en nyckelroll i detta arbete, då tjänstens huvudsakliga inriktning är mot Vatten och avlopp (VA) - allt från vattentäkter till ledningsnät och reningsverk.
Hela avdelningen består av cirka 130 engagerade kollegor. Inom avdelningen finns även avfallsverksamheten, som just nu står inför spännande utmaningar inom insamling och återvinning för att minska Region Gotlands klimatavtryck. Du kommer att tillhöra enheten Administration och utveckling – en bred och kompetent grupp på 14 medarbetare som är en gemensam resurs inom VA- och avfallsavdelningen.
Hos oss får du ett kvalificerat och varierande arbete som direkt bidrar till det gotländska samhället. Vi värnar om en god arbetsmiljö med stort eget ansvar samt flexibla arbetssätt för en hållbar balans i livet.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I rollen som miljösamordnare har du en central och drivande funktion. Du ansvarar för att våra enheter uppfyller sina miljökrav enligt Miljöbalken (MB), vilket bland annat innebär att du genomför riskbedömningar för våra avlopps- och vattenreningsverk samt hanterar egenkontrollprogram, tillståndsansökningar och EU-rapportering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du:
Driver internt utvecklingsarbete inom miljö och klimat samt säkerställer att relevanta rutiner finns och följs upp.
Genomför aktiviteter kopplade till Region Gotlands styrkort för miljö och klimat samt årligen rapporterar miljöarbetet till ledningsgruppen.
Deltar vid tillsynsbesök, svarar på tillsynsrapporter och är aktiv i Revaq-gruppen.
Tolkar labbanalyser gällande masshantering samt driver relaterade tillståndsprövningar.
Samlar och rapporterar statistik till Svenskt Vattens databas (VASS), beräknar koldioxidutsläpp samt deltar i relevanta nätverk.
Sprider miljönyheter på vårt intranät (Insidan).
Tjänsten innebär resor inom regionen, och därför är B-körkort ett krav.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning (exempelvis inom miljövetenskap, kemi, biologi eller civilingenjör med miljöinriktning). Du har minst 5 års relevant erfarenhet av kvalificerat miljöarbete.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att lyckas och trivas i den här rollen ser vi att du har ett starkt eget driv, är strukturerad och är bekväm med att självständigt planera ditt arbete. Eftersom du kommer att samarbeta med många olika funktioner och även agera föredragande i olika forum, är det viktigt att du är en skicklig kommunikatör i både tal och skrift.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vid frågor om tjänsten, kontakta Susanne Pettersson, senior sakkunnig på telefonnummer 0498-203579 eller mejl, susanne.pettersson02@edu.gotland.se
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten- och avfallsavdelningen Kontakt
Senior sakkunnig
Susanne Pettersson susanne.pettersson02@edu.gotland.se 0498-203579 Jobbnummer
10009684