Miljösamordnare
Boliden Mineral AB / Hälsoskyddsjobb / Hedemora Visa alla hälsoskyddsjobb i Hedemora
2026-06-25
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du arbeta med miljöfrågor som verkligen gör skillnad – varje dag? Som miljösamordnare i Garpenberg får du en central roll i att utveckla och följa upp arbetet kring bl.a vattenkvalitet, utsläpp och miljöpåverkan i en av Europas mest moderna gruvor. Du bidrar med analys och förståelse för komplexa system och hjälper verksamheten att fatta långsiktigt hållbara beslut. Rollen ger dig möjlighet att kombinera teknik, miljö och samarbete i ett sammanhang där din kompetens har direkt påverkan.
Din roll
Som miljösamordnare arbetar du med både analys och uppföljning av miljödata, med fokus på vattenkvalitet. Samtidigt har rollen ett ansvar inom yttre miljö, där samordning och uppföljning sker inom områden som biologisk mångfald, avfall, vibrationer, förorenad mark och efterbehandling. Du bidrar till att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav och tillstånd, samtidigt som du utvecklar arbetssätt och förståelse för hur våra system fungerar över tid.
Rollen innebär en kombination av tekniskt arbete, samarbete och struktur, där du arbetar nära både verksamheten, specialister och myndigheter. Hos oss får du möjlighet att successivt fördjupa din kompetens inom miljöteknik och vattenhantering samtidigt som du är med och utvecklar hållbara lösningar för framtiden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på dagtid.
Ditt team
Du blir en del av miljöteamet i Garpenberg, där du arbetar tillsammans med miljöingenjörer och miljösamordnare med olika specialistområden. Teamet samarbetar nära produktion, projekt och centrala funktioner inom Boliden.
Vi arbetar tillsammans för att lösa komplexa frågor, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen. Du kommer in i ett team med hög kompetens och ett gemensamt fokus på utveckling, kvalitet och hållbarhet.
Dina arbetsuppgifter
Analysera och följa upp miljödata, särskilt kopplat till vattenkvalitet, biologisk mångfald, avfall, vibrationer, förorenad mark och efterbehandling.
Utvärdera provresultat och identifiera trender och förbättringsområden
Sammanställa och rapportera miljödata till myndigheter och internt
Bidra i arbetet med tillstånd, egenkontroll och myndighetskontakter
Delta i projekt kopplade till vattenhantering och miljöutveckling
Arbeta med system och verktyg för miljöuppföljning
Samverka med verksamheten för att utveckla arbetssätt och lösningar
Ditt bidrag
För att trivas och utvecklas i rollen tror vi att du skapar struktur och kvalitet i ditt arbete även när du hanterar flera parallella uppgifter. Du samarbetar på ett förtroendefullt sätt med både kollegor och externa parter, och har en nyfiken inställning där du vill förstå hur tekniska och miljömässiga system hänger ihop. Du tar ansvar för ditt arbete och driver uppgifter framåt på ett genomtänkt och strukturerat sätt, samtidigt som du kommunicerar tydligt och kan förklara komplex information på ett enkelt och begripligt sätt.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom miljö, kemi, vatten eller liknande område
Grundläggande förståelse för miljöarbete och vattenrelaterade frågor
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
God vana att arbeta med digitala verktyg och data
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från industri, gruva eller processverksamhet
Arbetat med vattenhantering eller miljöanalys
Erfarenhet av miljörapportering eller myndighetskontakter
Kunskap om system för miljöuppföljning
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Henrik Lindvall Henrik.Lindvall@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Helen.Eklid@boliden.com
.
Facklig information får du av Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 070-305 03 82, Morvan Derrien, SACO, 070- 209 05 63.
Sista dag att ansöka är 9 augusti 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MCF) under rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Garpenbergsomr Anrikningsverket & Gr Jobbnummer
9978190