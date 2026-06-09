Miljösamordnare
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan / Hälsoskyddsjobb / Gällivare Visa alla hälsoskyddsjobb i Gällivare
2026-06-09
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Boliden arbetar aktivt med och har höga krav på, miljö, klimat, hälsa, säkerhet och kvalitet. Vill du arbeta nära verksamheten och göra konkret skillnad i det dagliga miljöarbetet? Som miljösamordnare får du en operativ och central roll där du bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med gällande miljökrav, tillstånd och interna mål.
Vi kan erbjuda dig ett intressant och spännande arbete med utvecklande utmaningar, givande sociala kontakter och en företagskultur baserad på goda värderingar.
Nu söker vi två Miljösamordnare till Aitik.
Din roll
Som Miljösamordnare ansvarar du för att samordna och utveckla miljöarbetet inom verksamheten genom att följa upp miljöpåverkan, analysera resultat och säkerställa att rapportering sker korrekt och i enlighet med gällande krav. Du arbetar både operativt och strategiskt, där du hanterar miljöfrågor i den dagliga driften samtidigt som du bidrar till långsiktig utveckling av miljö- och hållbarhetsarbetet. I rollen ingår att stödja organisationen genom rådgivning, utbildning och utveckling av rutiner, samt att säkerställa efterlevnad av lagar, tillstånd och interna styrdokument, identifiera risker och driva förbättringar inom miljöområdet.
Ditt team
Som Miljösamordnare tillhör du sektionen för Yttre miljö, vilken utgör en central stöd- och kontrollfunktion för hela verksamheten i Aitik. Dina kollegor kommer bestå av miljösamordnare och miljöingenjörer men inriktning på miljöfrågor inom gruvindustrin. Sektionen tillhör avdelningen för hållbarhet och ingår även i Bolidens miljönätverk som inkluderar stabsfunktioner både på affärsområdes- och koncernnivå.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du nära produktion och projekt, där du omsätter krav till praktiska arbetssätt och stöttar organisationen i att lyckas i sitt miljöarbete. Du blir en nyckelperson i att identifiera förbättringsmöjligheter, hantera avvikelser och bidra till en hållbar och effektiv verksamhet.
Du får ansvar för att samla in, kvalitetssäkra, analysera och rapportera miljödata, såsom utsläpp till luft och vatten samt avfallshantering. Här ges du möjlighet att arbeta strukturerat och noggrant, samtidigt som du använder din analytiska förmåga för att göra bedömningar och dra slutsatser av data. Ditt arbete blir ett viktigt beslutsunderlag och bidrar direkt till verksamhetens utveckling och regelefterlevnad.
Rollen ger dig även möjlighet att arbeta brett med operativa miljöfrågor genom att delta i och driva utredningar, riskbedömningar och uppföljningar. Du arbetar nära verksamheten för att säkerställa att lagkrav och tillståndsvillkor efterlevs i praktiken och att rätt åtgärder genomförs och följs upp. I rollen ingår också kontakter med myndigheter samt att bidra till att öka kunskap och engagemang i organisationen genom stöd och utbildning. Här får du en möjlighet att kombinera operativt arbete i verksamheten med analys, uppföljning och utveckling – i en roll där du verkligen kan påverka.
Du rapporterar till sektionschef Yttre miljö. Tjänsterna är placerade i Aitik, Gällivare, och avser dagtid. Resor ingår i rollen.
Ditt bidrag
Vi ser att du har universitets-/högskoleutbildning med inriktning mot miljö och att du har erfarenhet av miljörapportering. Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta med miljödatabaser och GIS, att ha kunskap om lagkrav och standards kring provtagning samt att ha kunskap om gruvindustrins miljöfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tung industri, gärna med koppling till gruvverksamhet. Har du arbetat med tillståndsprocesser är det också en fördel.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att samarbeta och bygga relationer, då du har många kontaktytor både internt och externt. Du arbetar på ett strukturerat och systematiskt sätt, samtidigt som du har förmåga att se helheten och tänka långsiktigt.
Ytterligare krav:
Svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Goda datorkunskaper
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Vi uppmuntrar ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Välkommen att kontakta rekryterande chef, Johanna Lundin, johanna.lundin@boliden.com
0970-72 94 84 Frågor om din ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Britt-Marie Persson, britt-marie.persson@boliden.com
070-601 74 95.
Facklig information
Unionen: unionen@boliden.com
Ledarna: ledarna@boliden.com
SACO: saco@boliden.com
Sista dag att ansöka är 9 augusti 2026
Intervjuer och urval kan ske löpande, så är du intresserad skicka in din ansökan redan idag!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryteringsföretag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: britt-marie.persson@boliden.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850)
Sakajärvi 1 (visa karta
)
982 82 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan Jobbnummer
9955940