Miljösamordnare
Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag / Hälsoskyddsjobb / Eskilstuna Visa alla hälsoskyddsjobb i Eskilstuna
2026-06-08
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Vill du göra verklig skillnad för klimatet och samtidigt bidra till framtidens hållbara samhällsbyggande? Hos oss får du en nyckelroll i en organisation som ligger i framkant inom miljö- och klimatarbete. Du har ett nära samarbete med Kfasts affärsområden, arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla hållbara lösningar, driva förändring och omsätta mål till konkreta resultat.
Rollen erbjuder stor variation, många kontaktytor då du även företräder Kfast i strategiska miljöfrågor, du bidrar bl.a. till Kommunkoncernens klimatarbete, Kommunföretags hållbarhetsrapportering, samt har samarbeten med, Mälardalens universitet, externa samarbetspartners och konsulter. Tillsammans driver ni utvecklingen av ett hållbart Eskilstuna, och du blir en del av det klimat- och miljöarbete som bidrog till att Eskilstuna utsågs till Sveriges miljökommun 2024.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av Klimat- och miljöenheten inom Bygg- och fastighetsutvecklingsavdelningen och rapporterar till miljö- och klimatchef. I teamet arbetar även en miljösamordnare, energi- och klimatstrateg samt återbrukssamordnare, vilket ger goda möjligheter till kunskapsutbyte och samarbete.
Du driver klimat- och miljöfrågor i nybyggnads-, ombyggnads- och förvaltningsprojekt och säkerställer att arbetet bedrivs i linje med lagkrav, miljömål och interna riktlinjer. Rollen innebär också att stötta verksamheten i frågor som rör hållbart byggande, klimatpåverkan, materialval och cirkulära arbetssätt.
Vi är ISO 14001 certifierade så du ansvarar för uppföljning och analys av miljödata samt bidrar till rapportering och utveckling av nyckeltal inom miljö och klimat. I uppdraget ingår även att driva förbättringsinitiativ kopplade till exempelvis klimatberäkningar, miljöcertifieringar och hållbarhetskrav i upphandlingar. Du fungerar som ett stöd till organisationen genom att vägleda, utbilda och skapa engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor samt bidra med omvärldsbevakning inom området.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Högskoleutbildning med inriktning miljö/hållbarhet eller annan utbildning som vi bedömer relevant/likvärdig
Erfarenhet av strategiska klimat- och miljöfrågor
Erfarenhet av att driva projekt eller utvecklingsarbete
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av upphandling och miljökrav
Erfarenhet av arbete med kemikalie- eller avfallsfrågor
Vana av att arbeta med data, uppföljning och rapportering
Kunskap om miljöledningssystem (ISO 14001)
Vi söker dig som tar initiativ, driver frågor framåt och skapar resultat tillsammans med andra. Du har förmåga att växla mellan strategiskt utvecklingsarbete och operativt stöd till verksamheten och trivs med att omsätta mål och krav till konkreta arbetssätt. Du är analytisk, strukturerad och har lätt för att se samband i komplex information.
Samtidigt är du kommunikativ och pedagogisk, vilket gör att du kan anpassa budskap efter målgrupp och skapa förståelse och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom ditt samarbetsinriktade arbetssätt bygger du förtroendefulla relationer och bidrar till att utveckla klimat- och miljöarbete.
Låter det här som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande.
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter – och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB - Läs mer på Kfast.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag
(org.nr 556499-5909), https://www.kfast.se/
Munktellstorget 2 (visa karta
)
633 43 ESKILSTUNA Arbetsplats
Bygg- & Fastighetsutveckling Kontakt
Johanna Eriksson johanna.eriksson14@eskilstuna.se 016-7101058 Jobbnummer
9953398