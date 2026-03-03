Miljösamordnare
Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Vill du arbeta med kompetenta kollegor där företagskulturen präglas av prestigelöshet högt i tak? Då kan detta vara jobbet för dig!
Frank Projektpartner söker just nu en miljösamordnare till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som miljösamordnare hos Frank Projektpartner kommer du att fungera som ett viktigt stöd till projektledare, byggledare och projekteringsledare och se till så att byggprojekten följer svenska lagar och miljökrav. Du arbetar nära kund och tar fram offertunderlag och budgetar samt samordnar miljöfrågor. Arbetsområdet är Stockholm med omnejd.
För att lyckas i rollen:
Minst 8 års erfarenhet som miljösamordnare
Certifierad miljöbyggnadssamordnare
Erfarenhet från konsult- och/eller beställarsidan
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en driven och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en social person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Frank Projektpartner erbjuder dig:
En spännande roll på ett företag med generösa förmåner och interna utvecklingsmöjligheter
En ekonomiskt välmående arbetsgivare i tillväxt
Goda möjligheter att påverka och arbeta med spännande projekt som bidrar till en hållbar framtid
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Frank Projektpartner med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Frank Projektpartner:
Frankgruppen är en koncern inom bygg- och fastighet. På konsultbasis levererar vi projektledning, projekteringsledning, byggledning, upphandling, besiktning och andra delar inom projektstyrning i små som stora projekt. Vi är verksamma i Stockholm och Mälardalen och har kontor på orterna Stockholm, Uppsala, Enköping och Eskilstuna. Vi leder projekt inom segmenten bostäder, kontor, samhällsfastigheter, industri, mark och anläggning, handel och säkerhet. FRANK - vi lever det vi heter. Ersättning
