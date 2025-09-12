Miljösamordnare
Implenia Sverige AB har närmare 450 anställda och många års erfarenhet och kompetens inom utmanande och komplexa infrastrukturprojekt. Vi är rikstäckande med projekt över hela Sverige och våra kontor är belägna i Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige AB är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz och är etablerade i flertalet europeiska länder.
Miljösamordnare
Implenia söker nu en miljösamordnare till vår verksamhet i västra Sverige, med Göteborg som utgångspunkt.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av miljöarbete i stora infrastrukturprojekt och som kan samordna samt strukturera miljöarbetet, så att både kontraktskrav och interna krav uppfylls på ett korrekt och professionellt sätt.
Rollen hos oss
Som Miljösamordnare på Implenia är du en viktig del av vår verksamhet. Du kommer att arbeta i våra projekt, där du tillsammans med dina kollegor bidrar till att miljö- och hållbarhetsfrågor integreras i det dagliga arbetet. Du fungerar både som rådgivare och drivande kraft i miljöarbetet
I rollen ingår att ta fram och följa upp projektets miljödokumentation samt ansvara för rapportering till projektchef, produktionschefer, beställare och Implenias hållbarhetschef. Du blir också en del av vår KMA-grupp (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö), där vi samarbetar mot gemensamma mål och stöttar varandra.
Du kommer att:
* Ha ett nära samarbete med produktionen i arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor
* Driva miljöarbetet enligt gällande kontrakt och lagstiftning.
* Utföra miljöriskanalyser och föreslå åtgärder
* Säkerställa att produkter uppfyller sociala och miljömässiga krav
* Föra en kontinuerlig dialog med beställarens miljöfunktion
* Bidra med kunskap och engagemang i interna utbildningar och revisioner
* Ansvara för dokumentation, kommunikation, avstämningar och uppföljning av fastställda rutiner i bland annat Implenias ledningssystem och projektplan
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av liknade arbete inom bygg- eller anläggningsprojekt. Du trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du är van vid att navigera i stora projekt med flera intressenter, har god förståelse för entreprenörens perspektiv och kan tolka och tillämpa kontraktshandlingar.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* Har erfarenhet av att arbeta nära produktion och drivs av att hitta praktiska och pragmatiska lösningar.
* Har god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta
* Är prestigelös, ser helheten och tar ansvar för ditt arbete
* Har relevant högskoleutbildning inom miljö, samhällsbyggnad eller motsvarande
* Har god datorvana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift
* Innehar B-körkort
Vi erbjuder dig
Som en del av Implenia kan du förvänta dig ett varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Du får arbeta i en inkluderande och lärande miljö, där vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter. Vi tror på frihet under ansvar, personlig utveckling och ett starkt lagarbete.
Var med och bygg en hållbar framtid med oss i ett familjärt bolag med internationell etablering och goda utvecklingsmöjligheter.Om företaget
