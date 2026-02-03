Miljökoordinator till Danderyds kommun
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med bygglov, byggkontroll, mätning, kartor, GIS- och miljösamordning. Vi arbetar även med miljö- och hälsoskyddsfrågor, på uppdrag av miljö- respektive byggnads-nämnd och kommunstyrelse. Vi sitter i Mörby Centrum, 15 minuter från T-centralen med tunnelbanan. Miljöavdelningen arbetar med ett brett spektrum av frågor som omfattar människor, natur och miljö. På avdelningen arbetar 8 kompetenta och engagerade kollegor för en god och hälsosam miljö och säkra livsmedel.
Vi söker nu en miljökoordinator som vill arbeta med handläggning av ärenden, samordning av uppgifter och som vill vara delaktig i utveckling av rutiner och processer. Är du dessutom intresserad av digitalisering och är en god kommunikatör? Då kan det här vara tjänsten för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Som miljökoordinator kommer du att ansvara för och arbeta med att samordna avdelningens administrativa uppgifter bland annat kopplat till fakturering och uppföljning. Tjänsten innebär att du har ett nära samarbete med miljöchefen och stöttar i dennes uppdrag. Vidare innebär uppdraget att du kommer att vara delaktig i avdelningens verksamhetsplanering och utvecklingsarbete kring rutiner och processer. Du är avdelningens ansvariga för webb och intranät samt kontaktperson mot kontaktcenter i detaljfrågor och utvecklingsarbete. Du ansvarar även för avdelningens ärendehanteringssystem som är Ecos 2. I tjänsten ingår även handläggning av inkommande ärenden och tillsyn/kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Exakt utformning av arbetsuppgifter kan förändras över tid om verksamhetens behov förändras samt utifrån intresse och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom miljöområdet eller miljö- och hälsoskyddsområdet. Vi ser att du har arbetat ett par år som inspektör och du är trygg i din myndighetsroll samt trivs med dess nyanser och förutsättningar. Du har även en mycket god förmåga i det svenska språket såväl i tal som i skrift. Du behöver ha körkort för personbil men inte egen bil.
Som person är du skicklig på att planera, organisera och driva ditt arbete framåt för att leverera enligt verksamhetens mål. Du arbetar självständigt men har ett prestigelöst förhållningssätt och samarbetar gärna med kollegor och chef för att lösa eventuella utmaningar. För att lyckas i rollen behöver du kunna ta egna initiativ och se helheten kopplat till verksamhetens uppdrag och mål. Du kommunicerar tydlig kring utmaningar och behov, har förmåga att tänka i nya banor och hitta lösningar på de problem som kan uppstå i ditt uppdrag. För att trivas i rollen behöver du gilla variation i både tempo och arbetsuppgifter över året. Arbetet innebär att stötta miljöchefen i olika sammanhang och periodvis arbeta mot tydliga deadlines samtidigt som andra arbetsuppgifter ska utföras. Detta ser du som en naturlig del av arbetsvardagen.
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare.
Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
