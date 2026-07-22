Miljökoordinator
Saab Aktiebolag / Hälsoskyddsjobb / Linköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Linköping
2026-07-22
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu en miljökoordinator till staben inom Ground Support Equipment. Ground Support Equipment ansvarar för utveckling och leverans av utrustningen som krävs för att underhålla och hantera våra avancerade flygsystem Gripen och GlobalEye på marken. Du blir en central del i arbetet med att säkerställa att våra produkter uppfyller gällande miljökrav. Du får en bred kontaktyta och arbetar nära såväl ingenjörer, inköpare, affärssystems-administratörer och våra leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbete med miljölagstiftning, kundkrav och lagbevakning
Granskning och analys av materialdeklarationer
Utbildning och rådgivning, både internt och mot våra leverantörer
Delta i utvecklingen av våra arbetssätt inom miljöområdet.
Du kommer att vara placerad på någon av våra orter, Östersund, Arboga eller Linköping. Resor mellan orterna förekommer i rollen.Publiceringsdatum2026-07-22Profil
Vi tror att du är självgående, lösningsorienterad och gillar att ta initiativ för att driva arbetet framåt. Du trivs med att växla mellan eget självständigt arbete och samarbete med många olika kontakter. Du har också en god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleutbildning eller annan relevant bakgrund inom miljöområdet
Kunskap inom miljölagstiftning, exempelvis REACH och RoHS
God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av miljökrav inom exempelvis flyg, design, produktion eller inköp
Kemikunskaper eller förmåga att tolka materialdeklarationer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Nobymalmsvägen 1 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10009416