Miljökonsult
WSP Sverige AB Helsingborg / Hälsoskyddsjobb / Helsingborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Helsingborg
2026-06-30
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Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas och växa inom miljöområdet. Vi är stolta över att vara en av landets ledande aktörer inom miljökonsulttjänster – och vi tror att din erfarenhet och ditt perspektiv kan bli en viktig del av vår fortsatta resa.
Vi söker framförallt miljökonsulter med erfarenhet av tillståndsprövningar enligt miljöbalken företrädesvis inom industri, vattenverksamhet och energi (tex vind- och solkraft, kärnkraft men även inom eldistribution). Hos oss får du möjlighet att ta en aktiv roll i komplexa och samhällsviktiga projekt, där din kompetens verkligen gör skillnad.
Du blir en del av en organisation där våra värderingar – respekt, mod och passion – genomsyrar allt vi gör. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där du har roligt, känner dig uppskattad och får möjlighet att växa – både professionellt och som människa. Här arbetar du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor från olika teknikområden, i uppdrag som ofta sträcker sig över lång tid och bygger på starka kundrelationer.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team – och bidra med din expertis till att skapa lösningar som håller för framtiden.
Ansvarsområde
Du kommer beroende på befattning och erfarenhet att ges möjlighet att bla arbeta med:
miljökonsekvensbeskrivningar inom olika branscher
revisioner, riskanalyser och periodiska besiktningar
lagbevakning och lagefterlevnadskontrollerPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning från universitet eller högskola med inriktning mot miljöfrågor.
Du har goda kunskaper inom ett eller flera av ovanstående ansvarsområden samt erfarenhet från konsultföretag, industrin, energibolag, myndighet eller liknade önskvärda kvalifikationer. Vi vill också att du kan formulera dig väl på svenska i tal och skrift då möten med och handlingar till myndigheter är på svenska.
Det är viktigt för oss att du vill arbeta i en konsultroll som ställer höga krav på att du är drivande, engagerad och ansvarstagande. För att trivas hos oss tror vi att du är en öppen och social person, som trivs med en varierande vardag, uppskattar samverkan samt kan skapa förtroende och trygghet hos våra kunder.
Välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekrytering Janina Stålander, janina.stalander@wsp.com
Sista ansökningsdag
Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2026-09-30
Under semestermånaderna kan processen dra ut på tiden och ber redan nu om ditt tålamod.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wsp Sverige AB
(org.nr 556057-4880)
Järnvägsgatan 13 (visa karta
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251 07 HELSINGBORG Arbetsplats
WSP Sverige AB Helsingborg Kontakt
Janina Stålander janina.stalander@wsp.com Jobbnummer
9984712