Miljökonsult
Afry AB / Hälsoskyddsjobb / Norrköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Norrköping
2026-06-15
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning av jobbet
AFRY söker engagerade miljökonsulter som vill vara med och forma en hållbar framtid och bidra till den gröna omställningen. Här erbjuds du karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med spännande projekt och möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. Vi söker just nu vår nya kollega inom något av områdena naturmiljö, förorenade områden, MKB/tillstånd, kulturmiljö, vattenverksamhet med placering på något av våra kontor i Norrköping och Linköping. Du blir en del av en större sektion med miljökonsulter verksamma även i Västerås och Örebro, där samarbete och laganda är centrala.
AFRYs affärsområde Miljö & hållbarhet finns i hela landet med kontor från Malmö i söder till Kiruna i norr och genom ett nära samarbete mellan olika teknikområden utgör vi tillsammans en stark helhet. Vi arbetar brett inom tjänsteområdet miljö och hållbarhet. För våra kunders räkning arbetar vi med anmälnings- och tillståndsärenden, miljökonsekvensbedömningar och beskrivningar, kulturarvsanalyser och utredningar inom kulturmiljö, miljö- och naturutredningar, vatten- och luftutredningar, förorenade områden, miljötekniska markundersökningar, miljökontroller, riskbedömningar och åtgärdsutredningar, klimatkalkyler och hållbarhetsbedömningar. Vi har också flera olika teknikforum där vi utvecklar varandra samt delar med oss av kunskap och erfarenhet.
Som miljökonsult varierar dina arbetsuppgifter och roller i uppdrag och du får delta i projekt, såväl lokal som nationell nivå. Du får ett arbete som innebär stor variation. Du kommer att ingå i en grupp miljökonsulter som med sina olika specialistområden täcker upp en stor del av de behov av miljökompetens som våra uppdrag behöver. Vi arbetar i uppdrag över hela landet och har ett väl utvecklat samarbete med övriga delar inom AFRY. Vi hjälps även åt och utbyter kunskaper och erfarenheter via våra tekniknätverk.
I rollen tilldelas du stort eget ansvar och du får delta i hela processen – från planering till utförande och du arbetar alltid i team med dina kollegor både lokalt och nationellt.Kvalifikationer
Våra krav för urval av kandidater är att du har:
En akademisk, naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med avlagd examen inom miljöområdet
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i svensk miljölagstiftning
B-körkort
Det är meriterande och urvalet av kandidater kommer att prioriteras om du har:
Tidigare arbetat inom miljöområdet
Tidigare varit konsult
Erfarenhet av att ha arbetat som projektledare eller uppdragsledare
Erfarenhet av arbete med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken
Har egna kundkontakter eller kan bidra med referenser från tidigare arbeten
Ytterligare information
AFRY erbjuder en arbetsplats och ett team som kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt och utmanar sig själva och varandra. AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som trivs och mår bra, både fysiskt och psykiskt, är en avgörande framgångsfaktor för att skapa hållbara arbetsplatser och team. Därför fokuserar vi på en säker arbetsmiljö, stark teamkänsla och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar och förespråkar därför en hög flexibilitet av arbetsdagens utformande.
Genom vår sociala verksamhet Club AFRY främjar vi en kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder olika fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor lokalt och nationellt. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ständigt pågående. En mix av kompetenser, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden och som arbetsgivare. Vår vision är Making Future.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Med ansökan önskar vi:
CV
Kortfattad text om dig och varför du vill arbeta hos oss
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
För frågor gällande tjänsten kontakta:
Service Area Manager
Johanna ÖdhallJohanna.odhall@afry.com
(mailto:Johanna.odhall@afry.com
)
Group Manager
Johanna WahlbyJohanna.wahlby@afry.com
(mailto:Johanna.wahlby@afry.com
)
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9964788