Miljökonsult - MKB och tillstånd
Norconsult Sverige AB / Naturvetarjobb / Karlstad Visa alla naturvetarjobb i Karlstad
2026-06-29
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Vill du arbeta med samhällsviktiga projekt där miljö, hållbarhet och framtidens infrastruktur står i fokus? Vi söker nu en miljökonsult med inriktning mot miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprocesser till vår miljögrupp i Karlstad.
På Norconsult är vi över 100 medarbetare som jobbar med olika typer av miljöfrågor varav nära 50 personer inom MKB och tillstånd. Miljögruppen i Karlstad består idag av fem miljökonsulter med bred och djup expertis. Nu vill vi stärka och komplettera gruppen med en junior medarbetare. Har du några års erfarenhet i branschen är det meriterande, men inte nödvändigt.
I Karlstad arbetar vi med miljöbedömningar, naturvärdesinventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar i olika infrastrukturprojekt. Vi utför såväl strategiska miljöbedömningar av planer och program som specifika miljöbedömningar för tillståndspliktiga verksamheter inom infrastrukturområdet (kraftledningar, väg och järnväg). Vi hanterar anmälningar, tillstånd och dispenser gällande till exempel strandskydd, biotopskydd, fornlämningar, artskydd och vattenverksamhet som kan krävas för olika projekt.
Som miljökonsult får du möjlighet att arbeta i multidisciplinära projekt tillsammans med kompetenta kollegor med stora möjligheter till utveckling där vi lär och delar kunskap med varandra. Hos oss hittar du en inkluderande och flexibel arbetsplats där samarbete och glädje står i fokus. Vi tror på att ha kul på jobbet!
Du kommer att arbeta som handläggare i både större och mindre projekt över hela Sverige. Vi har många spännande uppdrag där du får en chans att utveckla dig inom miljöbedömningar och i alla delar av tillståndsprocessen. Som miljökonsult hos oss kommer du att bistå med allt från samrådsunderlag, lokaliseringsutredningar, hållbarhetsanpassning av detaljplaner och översiktsplaner från tidiga samrådsskeden fram till antagande samt tillståndsansökningar/anmälningar enligt miljöbalken.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Du är en nyfiken, engagerad och kommunikativ person som uppskattar en varierande vardag och att samverka med flera olika personer, både inom den egna gruppen som med andra kompetensområden inom Norconsult samt tillsammans med våra kunder på möten eller i samband med platsbesök.
För att lyckas i rollen behöver du:
ha en relevant högskole-/universitetsutbildning inom miljövetenskap, naturvetenskap, samhällsbyggnad eller liknande
vara självständig, strukturerad och initiativrik
ha intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling
tycka om att skriva rapporter och vara duktig på att uttrycka dig i tal och skrift
vara förändringsbenägen, öppen för att hoppa in i olika arbetsuppgifter och roller med kort eller lång framförhållning,
tycker om att arbeta med flera projekt parallellt
Vi ser det som meriterande om du har kunskap i GIS.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7 200 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Karin Gamberg | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Urvalsfasen startar under vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Norra Strandgatan 13 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstad - Norra Strandgatan Kontakt
Contact
Karin Gamberg Karin.Gamberg@norconsult.com 101418245 Jobbnummer
9984238