Miljökonsult - Infrastruktur & Underhåll
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Kiruna Visa alla hälsoskyddsjobb i Kiruna
2025-10-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Kiruna
, Boden
, Arvidsjaur
, Luleå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi söker seniora, juniora och en samordnande miljökonsult till ett uppdrag hos Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med placering i någon av följande orter: Kiruna, Luleå, Umeå, Härnösand, Sundsvall eller Östersund.
Du kommer att arbeta nära kunden i en dynamisk och händelsestyrd verksamhet, vilket ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och förmåga att snabbt omprioritera. Uppdraget utförs i team och omfattar både specialiststöd inom miljöområdet och kunskapsöverföring till Trafikverkets medarbetare.
Uppdraget
I rollen som miljöstöd är du ett proaktivt och förutsättningsskapande stöd inom miljöområdet. Du stöttar Trafikverkets projektledare inom Underhåll med miljöfrågor i olika skeden såsom projektering, upphandling, utförande och projektavslut. Arbetet innebär även samverkan med interna och externa aktörer samt överföring av kunskap till Trafikverkets anställda.
Vi söker flera seniora och juniora miljökonsulter, inklusive en samordnande senior konsult. Stationeringsort: Kiruna, Luleå, Umeå, Härnösand, Sundsvall eller Östersund.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Stödja projektledare i miljöfrågor inom underhållsverksamheten
Granskning av planer och handlingar
Identifiering av miljöföreteelser via kartportaler
Fältinventering
Framtagande av underlag till myndighetskontakter (anmälan, tillstånd, samråd)
Framtagande av skyddsåtgärder
Bedömningar och utvärderingar (t.ex. tillämpning av undantag, analys av massor)
Genomföra leverantörsuppföljningar (senior resurs)
Delta i informations- och utbildningsinsatser
Stöd i myndighetsärenden
Bedömningar i vattenverksamhetsärenden
Framtagande av anmälningar, tillståndsansökningar och samrådsunderlag
Stöd i frågor kring masshantering
Stöd i miljösäkring inför åtgärder (trumbyten, dikesrensning etc.)
Sammanställning av saltmängder och rapportering till tillsynsmyndighet
Fältarbete under projekterings-, planerings- och genomförandefas
Hantering av akuta miljörelaterade ärenden (bäverdämmen, olyckor, urspårning, trumras)
Granskning av projekthandlingar och slutdokumentation
Deltagande som miljöspecialist vid möten
Utbildning av organisationen inom miljöområdet
Administration av ärendebrevlåda
Krav (OBS, obligatoriska)
Senior Miljöstöd:
Utbildning: Minst 3 års akademisk miljö- eller teknisk utbildning med relevant erfarenhet
Erfarenhet: Minst 7 års (11 900 h) praktisk erfarenhet inom minst hälften av uppdragets miljöfrågor
Fältarbete: Minst 5 år med minst 5 veckors årligt fältarbete
Miljörätt: Goda praktiska och teoretiska kunskaper i svensk miljörätt
Ledarskap: Tar huvudansvar, arbetsleder, vägleder och kvalitetssäkrar juniora konsulter .
Kommunikativ förmåga: Hög analytisk, kommunikativ och pedagogisk nivå
Självständighet: Mycket stor
Svenska: God förmåga i tal och skrift
Körkort: B-körkort
APV: Giltigt intyg för Arbete på väg Steg 1
Junior Miljöstöd
Utbildning: Minst 3 års akademisk miljö- eller teknisk utbildning med relevant erfarenhet
Erfarenhet: Minst 1 års (1 700 h) erfarenhet inom uppdragets miljöfrågor
Miljörätt: Grundläggande kunskaper i svensk miljörätt
Självständighet: Utför avgränsade uppgifter med senior handledning
Svenska: God förmåga i tal och skrift
Körkort: B-körkort
Tilläggskrav- Samordnande senior
(Utöver kraven för Senior ovan)
Spetskompetens: Vattenverksamhet, miljösäkring, myndighetskontakter
Generalistkompetens: Hög bredd och förståelse för verksamheten
Specifik erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet som miljöstöd inom drift/underhåll av väg- eller järnvägsentreprenader (efter 2015) inom relevanta miljöfrågor
Meriterande
Du har erfarenhet av fältarbete i enlighet med kompetenskraven för seniora miljökonsulter.
Du har möjlighet att vara stationerad i något av följande län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland eller Jämtlands län.
Har du omfattande erfarenhet av fältarbete enligt seniora krav.
Du som söker rollen som samordnande konsult utmärker dig genom hög problemlösningsförmåga - ett stort plus i uppdraget.
I rollen som samordnande konsult är även stark kommunikationsförmåga en meriterande egenskap. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9570045