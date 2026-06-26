Miljöinspektörer
Lekebergs kommun, Bygg- och miljöavdelningen / Hälsoskyddsjobb / Lekeberg Visa alla hälsoskyddsjobb i Lekeberg
2026-06-26
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning med cirka 90 medarbetare och omfattar avdelningarna Teknik- och Service, Kultur- och Fritid, Folkhälsoenheten samt den nybildade Bygg- och miljöavdelningen. Från den 1 januari 2027 tar kommunen över bygg- och miljöverksamheten i egen regi, vilket innebär att vi nu bygger upp en ny verksamhet med stort fokus på service, tillgänglighet och rättssäker myndighetsutövning.
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
3 plats(er).
Vill du vara med och bygga upp en ny miljöverksamhet från grunden?
Vi söker nu tre miljöinspektörer som vill bidra till att utveckla och forma kommunens nya bygg- och miljöavdelning. Hos oss står service, tillgänglighet och rådgivning i fokus – vi vill att det ska vara lätt att göra rätt i Lekebergs kommun.
De tre tjänsterna kommer att ha olika huvudsakliga ansvarsområden inom livsmedelstillsyn, miljötillsyn och hälsoskydd. Samtidigt arbetar ni nära varandra och stöttar varandra över verksamhetsgränserna för att skapa en flexibel och välfungerande verksamhet.
Det här är en utåtriktad roll med många kontaktytor, där dialog, service och gott bemötande är centralt. Du har en viktig funktion i mötet med både företagare och medborgare och bidrar till att hitta lösningar inom ramen för lagstiftningen.
Arbetsuppgifter
Som miljöinspektör arbetar du med tillsyn, kontroll, rådgivning och handläggning inom ditt ansvarsområde. Du har en viktig roll i att säkerställa att lagstiftningen följs samtidigt som du ger stöd och vägledning till verksamhetsutövare och invånare.
I uppdraget ingår det exempelvis att:
Planera och genomföra tillsyns- och kontrollbesök.
Handlägga ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och annan relevant lagstiftning.
Ge råd, information och vägledning till företagare och medborgare.
Fatta beslut samt upprätta yttranden och andra myndighetshandlingar.
Samverka med kollegor, myndigheter och andra aktörer.
Rollen innebär många kontakter och kräver att du arbetar aktivt med dialog, vägledning och tillgänglighet i mötet med de som bor och verkar i kommunen.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lämplig akademisk utbildning inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
God kännedom om miljöbalken och förvaltningslagen.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Erfarenhet och kunskap
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av tillsynsarbete eller myndighetsutövning.
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet inom livsmedelstillsyn, miljötillsyn eller hälsoskydd.
Erfarenhet av arbete i Ecos.
Vidare vill vi att du är en strukturerad och självgående person med god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har ett genuint intresse för service, dialog och bemötande.
Du har förmåga att ge god rådgivning och vägledning samtidigt som du kan ställa tydliga krav när situationen kräver det. Du är trygg i myndighetsrollen och kan fatta välgrundade beslut på ett professionellt och rättssäkert sätt.
Eftersom arbetet bygger på nära samverkan med medborgare, företagare och kollegor lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du skapar förtroendefulla relationer och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt, pedagogiskt och tillgängligt sätt.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag att växa i tillsammans med oss på Lekebergs kommun. Som medarbetare hos oss erbjuds du för denna roll möjligheten till moderna, hybrida arbetssätt i form av flexibilitet mellan arbete på plats i Fjugesta och på distans.
Ett varierat och meningsfullt uppdrag.
Möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet.
En arbetsplats där samarbete, tillit och engagemang värdesätts.
Nära samarbete med engagerade kollegor.
Kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag med 3 000 kronor per år.
Möjlighet till semesterväxling.
Vill du bidra till en miljöverksamhet som upplevs som professionell, tillgänglig och lösningsorienterad?
Varmt välkommen med din ansökan!
Det första urvalet planeras vara klart under första veckan i augusti, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under processen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
716 81 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Bygg- och miljöavdelningen Kontakt
Facklig organisation Nås via kontaktcenter kontaktcenter@lekeberg.se 0585 - 48700 Jobbnummer
9982003