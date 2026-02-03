Miljöinspektör mot välfärdsbrott
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en omfattande förändringsresa som stärker vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och hållbara utveckling. Sedan början av 2026 har vi en ny, modern och långsiktigt hållbar organisation på plats, utformad för att möta framtidens utmaningar och möjligheter med tydlig riktning och hög professionalitet.
Den nya strukturen består av tre avdelningar: Räddningstjänsten, Bygg- och Miljöavdelningen samt Plan- och Geodataavdelningen. Varje avdelning består av två specialiserade enheter och stöttas av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss goda förutsättningar för effektivt, samordnat och kvalitativt arbete. Med vår gemensamma framåtanda och vårt fokus på innovation och utveckling leder vi samhällsbyggandet i Trelleborg framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun för både invånare, företag och besökare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Miljöenheten är en del av Bygg- och miljöavdelningen, avdelningen består av bygglovsenheten och miljöenheten som omfattar totalt cirka 26 medarbetare med bred och kompletterande kompetens.
På miljöenheten arbetar vi med tillsyn och rådgivning inom områdena miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt tobakstillsyn. Vi är ett ambitiöst team på 13 personer som utvecklas tillsammans, drar nytta av varandras kunskaper och verkar för en god arbetsmiljö. Med olika professioner och perspektiv arbetar vi gemensamt för att utveckla Trelleborg på ett långsiktigt hållbart sätt.
Trelleborgs kommun erbjuder såväl jämställdhetspremie, friskvårdsersättning och möjlighet att växla semesterersättning mot extra semesterdagar.
I rollen som inspektör mot välfärdsbrottslighet arbetar du med tillsyn och myndighetsutövning som ett centralt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Uppdraget syftar till att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrottslighet samt bidra till ett mer rättvist och tryggt Trelleborg.
Arbetet utgår i huvudsak från uppsökande tillsyn enligt miljöbalken, med särskilt fokus på miljöfarlig verksamhet. I rollen ingår även samordnad och uppsökande tillsyn inom flera regelverk, såsom plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen och alkohollagstiftningen. En viktig del av arbetet är att utreda inkomna tips, identifiera riskverksamheter samt upptäcka oegentligheter genom analys och tillsyn över flera områden.
Du arbetar både förebyggande och rådgivande, men också kravställande och beslutsfattande i din roll som myndighetsutövare. Samverkan är en central del av uppdraget och du kommer att arbeta nära andra verksamheter inom Trelleborgs kommun, bland annat inom ramen för Tryggare Trelleborg, samt tillsammans med externa aktörer såsom Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten, andra kommuner och det lokala näringslivet.
Fokusområden kan variera över tid, men målet är detsamma - att genom tillsyn och samarbete bidra till att motverka osund konkurrens, illegala verksamheter och människohandel, och därigenom stärka tryggheten i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk högskoleutbildning, exempelvis miljö- och hälsoskydd, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalken, gärna med fokus på miljöfarlig verksamhet.
Du är van att arbeta i ärenden där regelefterlevnaden brister och där förhållandena kan vara komplexa. Du ser tillsyn som ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande arbetet och har god förmåga att analysera information, se samband och upptäcka avvikelser. Erfarenhet av samordnad tillsyn eller arbete inom plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen eller alkohollagstiftningen är meriterande, liksom förmåga att snabbt sätta dig in i nya regelverk och arbetssätt.
Då arbetet innebär omfattande kontakter med verksamhetsutövare, andra myndigheter och kommunens invånare ställs höga krav på din kommunikativa förmåga. Du uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i myndighetsrollen och ha mod att fatta beslut även i komplexa och ibland motståndsfyllda situationer. Du arbetar strukturerat och analytiskt, har god omdömesförmåga och kan kombinera ett professionellt bemötande med tydlig kravställning.
Rollen är ny i Trelleborgs kommun, vilket innebär att vi söker dig som har engagemang och driv att vara med och utveckla arbetssätt, metoder och samverkansformer inom området välfärdsbrottslighet. Du trivs med att arbeta självständigt men har också en god samarbetsförmåga och ser värdet av fungerande lagarbete.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
