Miljöinspektör med inriktning mot livsmedel - Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen - Hälsoskyddsjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Eskilstuna2021-07-05På miljökontoret i Eskilstuna är vi ungefär 40 engagerade medarbetare varav ungefär 30 arbetar som miljöinspektörer med tillsyn enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Kontoret är uppdelat i tre enheter; avlopps- och hälsoskyddsenheten, miljöskyddsenheten samt alkohol- och livsmedelsenheten. Vi har myndighetsansvar och ska se till att lagstiftningen följs inom aktuella lagstiftningsområden.Miljökontoret tillhör miljö- och räddningstjänstförvaltningen som förutom miljökontoret också innefattar räddningstjänsten. Ansvarig politisk nämnd är miljö- och räddningstjänstnämnden. Vi ska arbeta för att Eskilstuna ska få en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djur i både dagens och morgondagens Eskilstuna.Vi söker nu en miljöinspektör med inriktning mot livsmedel. Du kommer att ingå i en erfaren arbetsgrupp med gott arbetsklimat och högt i tak. Vi har olika bakgrund och kompetenser och välkomnar olikheter, nytänkande, annorlunda åsikter och idéer. Vid behov har vi möjlighet att ta stöd av kommunens jurist i arbetet. Vi hoppas att du som söker ser värdet av ett positivt samarbete, både internt och externt och vill fortsätta bidra till det goda arbetsklimatet vi har på enheten.Så här säger Lovisa om sitt arbete; I mitt arbete som livsmedelsinspektör lär jag mig nya saker dagligen. Jag träffar alltifrån bagare och grossister till personal inom äldreomsorg, där säkra livsmedel är i fokus. Med varierande arbetsuppgifter och stöttande, erfarna kollegor så får jag möjlighet att bredda min kompetens och ha en varierande arbetsvardag. Det är kul och spännande!2021-07-05Är du positiv, driven och vill arbeta som miljöinspektör med inriktning livsmedel? Då är du den vi söker! Vi finns centralt i Eskilstuna, endast två minuters gångpromenad från tåg- och busstation. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid.Tjänsten har inriktning livsmedelskontroll och största delen av ditt arbete kommer att bestå av inspektioner på livsmedelsanläggningar. Du kommer utreda matförgiftningar och hantera klagomål samt ge råd, stöd och service till verksamhetsutövare och kommuninvånare. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av kontroll samt beslutsskrivande då du som miljöinspektör har delegation från nämnden.Vi söker dig som har:Utbildning som miljöinspektör med inriktning livsmedel eller någon annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att utbildningen gett kunskaper om livsmedelskontroll och livsmedelshygien.Erfarenhet av arbete på ett kommunalt miljökontor i minst 2 år.Vana av att arbeta i ett ärendehanteringssystem.Vana av att använda IT i ditt arbete.Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.B-körkort.Det är meriterande om du:Är insatt i livsmedelslagstiftningen.Har arbetat inom livsmedelsbranschen.Har erfarenhet av att utföra livsmedelskontroller och kontroll av kosttillskott.Har erfarenhet av att hantera matförgiftningar och klagomål inom området.Har du andra språkkunskaper ser vi positivt.Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, drivande och resultatinriktad gillar struktur, samt trivs med rutinmässiga arbetsuppgifter i ditt arbete. För att trivas hos oss behöver du kunna samarbeta och bidra till vårt positiva arbetsklimat. Eftersom att du kommer att ha mycket kontakt med människor och fatta beslut som påverkar många människor är det viktigt att du är serviceinriktad. Vidare kan du behålla lugnet om du upplever pressade situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 