Miljöinspektör med inriktning hälsoskydd
2026-04-10
Vill du tillsammans med oss på samhällsbyggnadsförvaltningen vara med och utveckla kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete?
Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen vill göra Köping till en attraktiv och miljömässigt hållbar kommun. Hos oss arbetar ca 45 medarbetare som har ansvar för kommunens detalj- och översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor, fastighetsfrågor och hamnförvaltning, naturvård, strategiskt miljöarbete, bygglov, miljö samt kommunens kart och GIS-verksamhet.
Vi har vårt kontor i Köping men det finns möjlighet till att till viss del av veckan arbeta på distans. Utöver det så erbjuder vi friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och har flextid.
På miljöenheten är vi 15 personer som arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Våra arbetsområden är miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll. Vi ger möjlighet till varierande och utvecklande arbetsuppgifter med en ambition att erbjuda en roll där vi tillsammans skapar en intressant, lärande och trygg arbetsplats.
Vi söker nu en miljöinspektör med inriktning på hälsoskyddsområdet. Är du vår nya kollega?
Vi söker en miljöinspektör med huvudsaklig inriktning på tillsyn enligt miljöbalken. Som miljöinspektör arbetar du både självständigt och ingår i miljöenhetens hälsoskyddsgrupp. Huvuddelen av arbetet är inriktat på tillsyn av undervisningslokaler, hygienlokaler, idrottsanläggningar, bostäder mm. I hälsoskyddsgruppens arbete ligger också att handlägga olika ärenden kopplat till boende, som frågor kring värmepumpar, vedeldning, renhållning, mögel, buller med mera. Även andra arbetsuppgifter som ligger inom miljöenhetens ansvarsområden kan bli aktuellt.
Det är ett variationsrikt arbete, vilket innebär delaktighet i planering samt inspektioner såväl som skriftlig rapportering och dokumentation. Arbetet innebär många kontakter med verksamhetsutövare, andra myndigheter och allmänhet men också med förvaltningens andra enheter, tex bygglovenheten och planenheten.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du ska ha goda kunskaper om miljöbalkens lagstiftning men också kunskap om andra lagar och regler som är relevanta för myndighetsarbetet tex förvaltningslagen. Vi ser gärna att du har minst sex månaders erfarenhet av liknande arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du som söker tjänsten är både engagerad och lösningsorienterad och samtidigt strukturerad och resultatinriktad. Arbetet är utåtriktat och förutsätter god förmåga att bedriva ett förtroendefullt myndighetsarbete i möten med människor. Det innebär att du bör ha förmågan att sätta dig in i olika typer av situationer då de vi möter både är verksamhetsutövare ochprivatpersoner. För oss är det också viktigt att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt.
Du vill även bidra till arbetsgruppens och miljöenhetens gemensamma mål och trivs att arbeta både självständigt och i grupp. Då vi arbetar med myndighetsutövning är det viktigt att du är pålitlig, trygg i dig själv och att du kan behålla lugnet i pressade situationer. Du kan fatta egna beslut samt hålla en hög servicenivå med ett professionellt bemötande.
Bilkörning ingår i tjänsten så du behöver ha B-körkort.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
