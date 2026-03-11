Miljöinspektör med inriktning hälsoskydd
Järfälla kommun, Miljö och bygglov / Hälsoskyddsjobb / Järfälla Visa alla hälsoskyddsjobb i Järfälla
2026-03-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Miljö och bygglov i Järfälla
Miljö- och hälsoskyddsenheten med sina 26 anställda ligger under miljö- och bygglovsnämnden och tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vårt mål är att vara en effektiv och rättssäker myndighet som bidrar till god livsmedelssäkerhet, en god miljö och hållbar utveckling i kommunen.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig under hösten så välkomnar vi en ny medarbetare till vår arbetsgrupp.
Om du vill jobba på en arbetsplats där vi är måna om varandra och där vi kan erbjuda många spännande arbetsuppgifter och där du kan utvecklas som person, då är du välkommen att söka denna tjänst hos oss!
Som inspektör arbetar du både självständigt och i grupp, vilket gör att du ska ha lätt att samarbeta med dina kollegor samt kunna driva egna projekt.
Vi söker nu en miljöinspektör med inriktning mot hälsoskydd, ett vikariat på cirka sex månader. Hälsoskyddsgruppen består idag av fem personer. Du kommer bland annat att driva tillsyn på förskolor, verksamheter med hygienisk behandling och tillfälliga boenden. Du kommer även att utreda bostadsklagomål och handlägga radonärenden. Arbetsuppgifterna kan anpassas till viss del efter tidigare erfarenheter och verksamhetens behov.
Du kommer att utforma skrivelser och beslutsunderlag samt självständigt fatta beslut på delegation. Som inspektör kan du komma att representera myndigheten i olika samverkansgrupper. Du kommer även att bidra till att uppfylla enhetens tillsynsplan och att bedriva tillsyn så att lagstiftningens intentioner uppfylls med utlovade handläggningstider. Du kommer att bli involverad i avdelningens kvalitetsarbete. Vi använder Ecos 2 som ärendehanteringssystem.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller annan likvärdig utbildning. Dokumenterad kunskap gällande miljölagstiftning är ett krav.
Vi tror att du har förmåga att planera, att arbeta självständigt och att basera beslut på gott omdöme och god rättspraxis. Du ska vara strukturerad och serviceinriktad. Tillsynsarbetet kräver god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Då det är viktigt att skapa goda relationer är dina personliga egenskaper viktiga för oss. God kunskap i Officepaketet krävs.
Vi kan erbjuda dig trevliga kollegor, ett varierande och roligt jobb på en arbetsplats där vi jobbar med ständiga förbättringar och där alla handläggare tar ansvar för sin och andras trivsel. Välkommen till oss i Järfälla!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Miljö och bygglov Kontakt
Miljöchef
Jenny Färm jenny.farm@jarfalla.se 08-580 28500 Jobbnummer
9789355