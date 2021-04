Miljöinspektör - Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad - Hälsoskyddsjobb i Mariestad

Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad / Hälsoskyddsjobb / Mariestad2021-04-15Vi söker dig som vill jobba i en aktiv och utvecklingsinriktad grupp med flera miljöinspektörer. Tjänstens fokus ligger på uppdrag inom miljöskyddsområdet där ytterligare fyra inspektörer arbetar.Ni ingår tillsammans i miljöbalksgruppen och arbetar med gemensamma rutiner, utveckling och tillsammans i projekt.Verksamheten arbetar i tre kommuner Mariestad, Töreboda och Gullspång med placering i Mariestads kommun.Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt.Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. En hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor, ny teknik, barns lärande och god omsorg är bara några exempel på det som kommunen satsar på.2021-04-15Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara tillsyn vid miljöfarliga verksamheter. Du kommer arbeta både ute i fält med inspektioner och inne på kontoret. Projekt- och utredningsarbete är andra arbetsuppgifter som kan ingå i tjänsten. Du är en del av miljötillsynsgruppen som samordnas av en miljöinspektör och samverkar dessutom över enhetsgränser inom verksamhet miljö- och bygg och i sektor samhällsbyggnad som helhet.Arbetet innehåller ett stort mått av att själv planera och genomföra sina arbetsuppgifter som preciserats i en individuell verksamhetsplan.Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom miljö- och hälsoskydd eller utbildning vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper inom miljölagstiftning och hur en tillsynsmyndighet fungerar.Vi värdesätter om du har tidigare erfarenhet av att besöka miljöfarliga verksamheter som produktionsanläggningar, verkstäder och jordbruk.B-körkort är ett krav då tjänsten innebär fältarbete. Du behöver ha goda datakunskaper och god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.En öppen dialog med verksamhetsutövare där krav på t.ex. egenkontroll diskuteras är en viktig ingrediens i miljöinspektörens vardag så därför är ett kommunikativt och utåtriktat arbetssätt av stort värde.Att ställa krav och följa upp förutsätter att som inspektör vara trygg i sina värderingar och för att trivas i rollen kunna tillämpa ett arbetssätt som bygger på integritet och tydlighet.Arbetslivserfarenhet som miljöinspektör är önskvärt och meriterande, gärna inom miljöskydd men även andra områden inom miljöbalken och miljöområdet.Erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig sektor är önskvärt då det underlättar förståelsen förärendegången inom en kommun.Du som söker har helhetssyn, är nyfiken, resultatinriktad och strukturerad. Du vill bidra till teamets gemensamma resultat och du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.Vi söker dig som är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar in i gruppen.Vi ser mångfald som en tillgång och ett måste för att kunna möta våra medborgare där de befinner sig. Både idag och imorgonIntervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.ÖVRIGTMariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse., upphör: 2020-12-31 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-06Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad5694909