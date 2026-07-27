Miljöinspektör
Lindesbergs kommun, Miljöenheten / Hälsoskyddsjobb / Lindesberg Visa alla hälsoskyddsjobb i Lindesberg
2026-07-27
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Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
Vi kommer nu att utöka miljöskyddsgruppen med en miljöinspektör.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som miljöinspektör i miljöskyddsgruppen arbetar du med tillsyn av miljöfarliga verksamheter och bidrar till att skydda både miljö och människors hälsa. Uppdraget innebär att du planerar, genomför och följer upp tillsynsärenden enligt miljöbalken, med fokus på rättssäkerhet, kvalitet och dialog.
I rollen ingår att genomföra inspektioner, bedöma verksamheters efterlevnad av gällande lagstiftning samt att dokumentera och fatta beslut. Du kommunicerar krav och bedömningar på ett tydligt och professionellt sätt, både muntligt och skriftligt, och följer upp att beslut och åtgärder får genomslag.
Du har också en viktig rådgivande funktion där du vägleder verksamhetsutövare och svarar på frågor från allmänheten. Arbetet präglas av självständigt ansvar, samtidigt som du ingår i ett nära samarbete med kollegor inom miljöskyddsgruppen och andra delar av organisationen. Tillsammans bidrar ni till utveckling av arbetssätt, erfarenhetsutbyte och en effektiv tillsyn.Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning, exempelvis som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller miljövetare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vid att du bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt god kunskap om miljöbalken.
För att lyckas i rollen är du trygg i att göra objektiva bedömningar, ställa tydliga krav och fatta beslut med integritet. Du har en god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla relationer i mötet med både verksamhetsutövare och allmänhet. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer, samtidigt som du arbetar strukturerat och kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du trivs i en roll där du tar eget ansvar och egna initiativ, men värdesätter också samarbete och erfarenhetsutbyte med kollegor. Du uttrycker dig tydligt på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BMN:A 2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
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711 35 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Miljöenheten Kontakt
Enhetschef
Hilkka Sievert hilkka.sievert@lindesberg.se +4658183025 Jobbnummer
10013327