Miljöinspektör
Nordmalings kommun / Hälsoskyddsjobb / Nordmaling Visa alla hälsoskyddsjobb i Nordmaling
2026-07-04
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Vi söker dig som vill bidra till en hållbar och trygg miljö i Nordmalings kommun och bli en i teamet vid vårt bygg- och miljökontor. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Bygg- och miljökontoret består av tre miljöinspektörer, en livsmedelsinspektör, två byggnadsinspektörer och bygg- och miljöchef. Bygg- och miljökontoret ingår i sektorn samhällsbyggnad.
Som miljöinspektör erbjuds du ett varierande arbete. Du kommer att arbeta med många delar inom miljöbalkens område från tillsyn och prövning till information och rådgivning. Detta innebär en härlig blandning mellan arbete ute i fält och på kontoret. Vi är ett tajt gäng som arbetar nära tillsammans och har roligt på jobbet!
Rollen och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer primärt vara inriktade mot arbete enligt miljöbalken. Arbetsområden mot andra lagstiftningar kan komma att förekomma.
I arbetet ingår allt från tillsyn och prövning till information och rådgivning. Du kommer att handlägga inkommande ärenden av olika slag, planera och genomföra tillsynsbesök samt utforma beslut, skrivelser och tjänsteutlåtanden. Du ställer krav och fattar beslut i din roll som myndighetsutövare. Arbetet innebär stort eget ansvar och ett eget driv.
Ditt uppdrag omfattar även att arbeta förebyggande i form av bl. a. informativa och samverkande uppdrag såväl externt som internt. Kontakt med allmänhet, företagare och andra myndigheter är en stor del av det dagliga arbetet och det är därför viktigt att du har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig på ett lättförståeligt sätt i både tal och skrift.
Miljökontoret arbetar nära tillsammans och vi hjälps självklart åt när så behövs. Du kommer vara delaktig i att utveckla bygg- och miljökontorets verksamhet, skapa rutiner och arbetssätt.
I den dagliga verksamheten använder vi verksamhetsprogrammet EDP Vision.
Vi har individuell kompetensutveckling och strävar efter samarbete och bredd.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
De krav vi har för att du ska arbeta som miljöinspektör är att du har en akademisk examen som är kopplad till tjänsten och som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Du har god datorvana och har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift.
B-körkort krävs.
Det är meriterande om du har utbildning/arbetslivserfarenhet inom förvaltning, relevant arbetslivserfarenhet inom området och erfarenhet av arbete med verksamhetssystemet EDP-Vision.
Personliga egenskaper/förmågor som är viktiga för att klara av rollen är att du är/har;
Självgående och stabil: när du kommit in i jobbet är det viktigt att du klarar av att självständigt arbeta och fatta beslut och att hantera att det stundtals är många bollar i luften.
God samarbetsförmåga: Kunna arbeta i grupp och ha lätt för att anpassa sig till gruppen, lyssna, lära, lära ut och förmedla sina tankar och idéer. Vi är ett tajt gäng som samarbetar i en liten kommun.
Problemlösande analysförmåga: Du kan snabbt sätta dig in i komplexa miljöfrågor, hitta grundorsaken till problem och se lösningar som fungerar både enligt lagen och i verksamhetens praktiska vardag.
Anställningsvillkor
Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret inför en anställning.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings Kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kungsvägen 41 (visa karta
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914 32 NORDMALING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor samhällsbyggnad, Bygg- och miljö Jobbnummer
9992548