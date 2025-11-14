Miljöingenjör, visstid
2025-11-14
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområde Vatten & Avfall ansvarar för all verksamhet rörande vatten- och avloppstjänster samt avfallshantering inom Motala och Vadstena kommuner.
Tjänsten är placerad inom Teknik och samhällsserviceförvaltningen, verksamhetsområde Vatten och Avfall, enhet VA-Verk. Enheten består av ungefär 20 medarbetare.
Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för drift, underhåll och utveckling av vatten- och reningsverk inom Motala och Vadstena kommuner. Dessutom ansvarar enheten för drift och skötsel av kommunernas spill- och dagvattenpumpstationer, tryckstegringsstationer samt dricksvattenreservoarer.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att ta fram sammanställningar av analysdata över dricks- och avloppsvattnets kvalitet, följa upp trender och förändringar för att säkerställa att vi uppfyller gällande krav. Det kan även innebära arbete med vattenskyddsområden, diverse utredningar, rapporteringar och andra stödfunktioner. Du kommer även ansvara för verksamhetens kemikaliehantering och system för detta. Du kommer ha kontakt med verksamhetens tillsynsmyndigheter vid tex miljörapportering men även vid tex driftstörningar.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp om fyra personer bestående av två processingenjörer och två miljöingenjörer.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
* att leda arbetet med efterlevnad av miljö- och hälsolagstiftning gällande dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening
* att leda arbetet med efterlevnad av krav enligt tillstånd och beslut för vattenuttag, vattenverk och avloppsreningsverk
* att genomföra erforderlig rapportering till tillsynsmyndighet
* att leda arbetet med vattenskyddsområden och tillhörande skyddsföreskrifter
* att leda arbetet med faroanalys för dricksvatten
* att omgående kontakta tillsynsmyndighet vid driftstörningar enligt rutin för myndighetskontakter
* att vid behov genomföra anmälningar om ändringar i verksamheten till tillsynsmyndigheten
* att skriva yttrande på remisser enligt Förvaltningschefens vidaredelegation från Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
* att leda och genomföra utredningar kopplade till ansvarsområdet
* att ansvara för (bevaka och inventera) arbetet med verksamhetens kemikalierKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning exempelvis miljövetarprogrammet eller miljö- och hälsoskydds programmet. Du kan också ha annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och har god förmåga att kommunicera.
B-körkort är ett krav.
Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du är även lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Du är ansvarstagande med en hög arbetsmoral, kvalitetsmedveten och arbetar lika gärna i grupp som självständigt samt är van att ha ett flexibelt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt erfarenhet då vi är måna om att hitta rätt person.
ÖVRIGT
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
