Miljöingenjör/uppströmsarbetare
Torsby kommun, Tekniska avdelningen / Hälsoskyddsjobb / Torsby Visa alla hälsoskyddsjobb i Torsby
2026-02-11
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsby kommun, Tekniska avdelningen i Torsby
Torsby kommun i Värmland är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som känner arbetsglädje, stolthet, balans i livet och tid för familjen. Flera år i rad har vårt systematiska arbete med hälsa gett oss Sveriges friskaste personal. Vi tycker att din hälsa är viktig och erbjuder därför bland annat gratis bad på något av våra badhus. Läs mer om oss på www.torsby.se
eller ring oss så berättar vi mer.
Tekniska avdelningen på Torsby kommun ansvarar för bland annat kommunens fastigheter, byggnader, entreprenader, energifrågor, skogsförvaltning, vatten- och avloppsverk, gator ochvägar, ledningar, renhållning och parker.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Tekniska avdelningen söker en miljöingenjör med fokus på uppströmsarbete. Tjänsten är fördelad 50/50 mellan VA och renhållning.
I rollen ingår bland annat att:
* Planera, samordna och utveckla uppströmsarbetet inom VA och renhållning.
* Arbeta förebyggande med att minska utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen i avloppsnätet.
* Genomföra utredningar, kartläggningar för både VA och renhållning.
* Samverka med verksamhetsutövare kring kemikaliehantering, egenkontroll och uppföljningar.
* Delta i tillsyns- och informationsinsatser tillsammans med miljöförvaltning och andra aktörer.
* Följa upp lagstiftning, miljökvalitetsnormer och ansvara för tillstånds- och rapporteringsarbete.
* Medverka i projekt kopplade till cirkulär ekonomi, slamkvalitet och hållbar avfallshantering.
* Medverka i kommunikationsarbetet både mot allmänheten och andra verksamheter på kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Ett stort intresse för miljö och miljöarbete.
* Högskole- eller universitetsutbildning som miljöingenjör eller erfarenheter som kan bedömas likvärdiga.
* God kunskap om miljölagstiftning, särskilt kopplat till VA och avfall.
* Erfarenhet av uppströmsarbete, tillsyn, VA-verksamhet eller renhållning är meriterade.
* Erfarenhet av arbete med REVAQ är meriterade.
* Förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra.
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
* B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ks 2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
(org.nr 212000-1777), http://www.torsby.se Arbetsplats
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Kontakt
VA-chef
Emil Bergman 0560-161 09 Jobbnummer
9735798