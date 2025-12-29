Miljöhandläggare till Marinstaben
2025-12-29
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu miljöhandläggare för att stärka upp vårat team!
Om enheten
Tjänsten är placerad vid Infrastrukturavdelningen som ingår i Marinstabens Materielkontor och stödjer Marinchefen och Marinstaben med underlag för beslut, planering, genomförande och uppföljning av den marina verksamheten.
Infrastrukturavdelningens ansvarsområde omfattar bland annat förvaltning, utveckling och samordning av marinens samlade infrastruktur, miljösektionen utgör en del av infrastrukturavdelningen.
Miljösektionen planerar, leder och följer upp miljöarbetet i samverkan med andra delar av Marinstaben, Marinen och Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som miljöhandläggare vid Marinstaben kommer ditt arbete främst att bestå av planering, samordning, genomförande och uppföljning av det marina miljöarbetet samt beredning av yttranden och beslut inom miljöområdet. Arbetet omfattar också delar inom angränsande arbetsområden så som: Infrastruktur, fysisk planering och riksintressen, i och för en marinmilitär kontext.
Bredden inom den marina verksamheten återspeglas också i miljöarbetet som ställer krav på en bred miljökompetens med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar och behov. Arbetsuppgifterna kräver nära samarbete med övriga delar av Försvarsmakten, andra myndigheter och externa aktörer.
Försvarsmakten befinner sig under stark tillväxt varför arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid vilket också innebär goda förutsättningar för utveckling i befattningen.
Tjänsten innebär såväl längre som kortare tjänsteresor.
Kvalifikationer
• För tjänsten relevant examen från högskola/universitet eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
B-körkortDina personliga egenskaper
Det övergripande perspektivet för verksamheten utgår alltid från myndighetens huvuduppgift; att försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp. En anställning i Försvarsmakten ställer krav på förståelse för huvuduppgiften samt förmåga att kunna omsätta och representera denna i det dagliga arbetet.
Tjänsten kräver förmåga att kunna anpassa, planera och driva arbetsuppgifter självständigt såväl som tillsammans med andra under eget ansvar. Arbetsuppgifterna omfattar i hög utsträckning behov av samarbete såväl internt som externt och du behöver därför kunna företräda myndigheten, Marinen och miljöfunktionen i olika sammanhang. God social kompetens och en utpräglad kommunikationsförmåga är nödvändiga egenskaper. Arbetet kräver ett högt mått av säkerhetsmedvetande, noggrannhet och eget ansvarstagande.
I rekryteringen kommer mycket stor vikt att läggas vid personlig lämplighet
MERITERANDE
• Arbetslivserfarenhet från arbete inom miljöområdet i en militär och/eller marin kontext
• Kännedom om Försvarsmaktens och totalförsvarsmyndigheternas arbete, organisation och uppdrag
• Kännedom om, och erfarenhet av, Försvarsmaktens miljöarbete
• Dokumenterad utbildning eller erfarenhet av miljöarbete i en internationell militär kontext
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Rekrytering av tjänsten genomförs med placering på Muskö (söder om Stockholm). Marinstaben erbjuder pendlarbuss från centrala Stockholm till Muskö med flera hållplatser längs vägen.
Typ av befattning: Civil
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Upplysning om befattningen kan lämnas av Pia Kamm eller Morgan Carlsson, tel växeln
Information om rekryteringsprocessen
Upplysningar om rekryteringsprocessen kan lämnas av Magnus Olsson
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson
Samtliga ovanstående nås via FM växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
