Miljöhandläggare inom hälsoskydd
Gislaveds kommun / Hälsoskyddsjobb / Gislaved Visa alla hälsoskyddsjobb i Gislaved
2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Miljöenheten arbetar för en sund och säker livsmiljö och en god bebyggd miljö. Vi arbetar åt två kommuner, Gislaved och Tranemo, genom en gemensam nämnd. Vi har flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete finns. Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny medarbetare till vår hälsoskyddsgrupp. Du kommer att arbeta med bostadstillsyn, utreda klagomål, tillsyn på solarier, tatueringsverksamheter, bassängbad med mera. Du planerar, genomför och följer upp din tillsyn enskilt och med arbetsgruppen.
Kvalifikationer
Du ska ha en naturvetenskaplig högskoleexamen eller motsvarande. Du har god kunskap om hur miljöfaktorer påverkar människors hälsa. Du har god kunskap i miljörätt, förvaltningsrätt och kommunallag. Goda kunskaper i det svenska språket är nödvändigt. Du har ett professionellt bemötande och god förmåga att strukturera och prioritera bland uppgifter. Erfarenhet av miljöbalkstillsyn är nödvändigt.
Du behöver ha B körkort.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
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332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för bygg och miljö, Enhet Miljö Kontakt
Angela Sjöblom angela.sjoblom@gislaved.se 0371-81238 Jobbnummer
10013231