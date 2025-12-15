Miljöhandläggare inom avfallsområdet
2025-12-15
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med miljötillsyn. Du kommer att ingå i den tillsynsgrupp som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken inom avfallsområdet. I arbetet ingår även tillsynsvägledning mot kommunala miljökontor.
Arbetet innebär att kunna växla mellan att arbeta självständigt och i team. I arbetsuppgifterna ingår många kontakter med externa aktörer och andra medarbetare internt på Länsstyrelsen. Vissa ärenden är komplexa och kan handläggas tillsammans med övriga enheter på miljöavdelningen samt andra avdelningar inom Länsstyrelsen.
Du kommer att vara placerad på funktionen för avfall och tillsynsvägledning som är en del av miljötillsynsenheten på miljöavdelningen. Funktionen arbetar med tillsyn av avfallsanläggningar, gränsöverskridande transporter, tillsynsvägledning till kommuner och förbyggande med avfallsbrottslighet.
Miljöavdelningen har medarbetare i Göteborg, Vänersborg och Mariestad. Du är placerad på en av dessa orter.
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg men den här tjänsten förutsätter även resor med bil. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Om Miljöavdelningen
Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning, arbete med förorenade områden samt energieffektivisering. Avdelningen ansvarar även för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter samt att samordna Länsstyrelsens arbete med miljö- och klimatmål. Som vår medarbetare och kollega blir du en viktig del av länets arbete med att uppnå miljömålen.KvalifikationerKvalifikationer
- Minst 3-årig teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning
- God förmåga att formulera dig i både tal och skrift
- God datorvana
- B-körkort
Meriterande
- Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken
- Erfarenhet av att arbeta utifrån avfallslagstiftningen
- Erfarenhet av myndighetsutövning
Personliga egenskaper
- Du tycker om och är bra på att arbeta med andra människor. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, och lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt.
- Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Detta innebär att du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
- Du är mål- och resultatorienterad, jobbar väl mot uppsatta mål och har fokus på resultat. Detta visar sig i dina prioriteringar, din planering och hur du agerar.
- Du är bra på att strukturera ditt arbete och kunna omprioritera snabbt vid behov.
- Du är stabil och trygg med att du inte har alla svaren med dig från början.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöavdelningen
