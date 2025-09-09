Miljöhandläggare
Länsstyrelsen i Gävleborgs län / Hälsoskyddsjobb / Gävle Visa alla hälsoskyddsjobb i Gävle
2025-09-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län i Gävle
Vill du vara med och bidra till ett hållbart Gävleborg? Då är Länsstyrelsen Gävleborg arbetsplatsen för dig.
Nu söker vi en medarbetare till enheten för miljötillsyn.
Som miljöhandläggare arbetar du tillsammans med 16 kollegor på enheten.
Ta chansen att söka ett roligt och utvecklande arbete!
Om jobbet
Som miljöhandläggare arbetar du främst med att planera och genomföra tillsyn enligt miljöbalken samt att genomföra samråd vid tillståndsprövningar.
Länsstyrelsen har tillsyn över länets största miljöfarliga verksamheter och du kommer att arbeta med verksamheter inom många olika branscher som till exempel inom pappers- och massaindustri, stålindustri, avfallsanläggningar, avloppsreningsverk samt täkter. Du kan också komma att arbeta med Sevesotillsyn.
I arbetet ingår handläggning och tillsyn enligt miljölagstiftningen vilket bland annat innebär kontroll av efterlevnad av miljötillstånd och egenkontroll samt bedöma behov och val av skyddsåtgärder. Som miljöhandläggare på länsstyrelsen ger du också tillsynsvägledning till länets kommuner inom vårt arbetsområde. Du kommer att ingå i en grupp som har likartade arbetsuppgifter och även delta i interna arbetsgrupper och liknande samarbeten inom länsstyrelsen.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot miljö/teknik. Du har goda kunskaper om miljölagstiftningens tillämpning för miljöfarliga verksamheter och ett intresse för miljöfrågor. Vidare har du motivation och intresse för att bedriva myndighetsutövning och förmåga att förstå och bedöma behov och val av skyddsåtgärder.
Arbetslivserfarenhet av tillsynsverksamhet enligt miljöbalken är meriterande.
Som person är du välstrukturerad, självgående, målinriktad och kan se möjligheter i förändringar. I din kommunikation är du både lyhörd och prestigelös vilket leder till goda relationer med de du samarbetar. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i tjänsten.
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vill du vara med och påverka framtiden i Gävleborg och vara en del av oss? Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober.Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om Länsstyrelsen Gävleborg och vårt erbjudande
Länsstyrelsens uppdrag är att säkerställa att de beslut Sveriges riksdag och regeringen fattar får så bra effekt som möjligt i länet. Vi arbetar med spännande och utmanande frågor som berör hela länet. Bredden i vårt uppdrag ger dig som medarbetare goda möjligheter att utvecklas och bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för alla i samhället.
Vi erbjuder ett intressant arbete och en hållbar arbetsplats med bra anställningsvillkor när det gäller arbetstider, ledigheter, förmåner, trygghet och hälsofrämjande aktiviteter samt möjlighet att arbeta delvis på distans. För oss är det viktigt att våra medarbetare ska trivas och må bra. Idag är vi cirka 250 medarbetare som tillsammans har en bred kompetens och helhetssyn som bidrar till länets utveckling. Hos oss arbetar till exempel biologer, jurister, arkeologer, jägmästare, ekonomer, arkivarier, veterinärer, statsvetare, samhällsplanerare och kommunikatörer.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du delar statens gemensamma värdegrund och respekterar våra värdeord Handlingskraft, Professionalitet och Förståelse. De vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.
Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Länsstyrelsen är en HBTQI-certifierad arbetsplats. Vi tror på allas lika möjligheter och en personalsammansättning som speglar länets befolkning. Därför hoppas vi att du som söker kan bidra till att öka vår mångfald genom din bakgrund och kompetens.
Läs mer om Länsstyrelsen Gävleborg på vår hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen tagit ställning till rekryteringskanaler och gjort vårt medieval. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6530-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Gävleborgs län
(org.nr 202100-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Gävleborg, Enheten för miljötillsyn Kontakt
Joakim Hellgren, avdelningschef 010-2251372 Jobbnummer
9499442