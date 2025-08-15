Miljöhandläggare
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker Miljöhandläggare inom Miljögarantin för ett uppdrag hos Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trafikverket har som uppdragsgivare rätt att leda och fördela arbetet. Resurskonsulten och beställaren utformar i dialog ett mer exakt tydliggörande av arbetsinnehållet. I första hand ska resurskonsulten stötta miljöspecialister på miljögaranti med arbetsuppgifter som, till exempel, består av: * Delta på samverkansmöten med statliga bolag som omfattas av miljögarantin. * Utföra granskning och kvalitetskontroll i ärenden inom miljögarantin. * På sikt handlägga egna ärenden inom miljögarantin. * Delta i utvecklandet av rutiner för hantering av statens miljögaranti. * Medverka vid interna och externa möten och föra protokoll.
I andra hand ska resurskonsulten stödja miljöspecialisterna på riktade miljöåtgärder med följande: * Hantera och kvalitetssäkra objekt i Trafikverkets förvaltningssystem LEB för förorenade områden. * Administrera i projekt såsom mötesprotokollskrivning, hantera filer i Projektportalen, diarieföring, mötesbokning, mm. * Stödja i frågor som rör förorenade områden åt andra verksamheter. * Skriva AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg). * Leveransmottagning. * Stöttning till projektledare i olika delar av projekten som inte beskrivs ovan.
Beroende på konsultens tidigare erfarenheter och intresse kan även andra uppgifter bli aktuella.
I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor 60 % av arbetstiden.
Krav (OBS, obligatoriska)
• Max tre års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden.
• Minst tre års högskole- eller universitetsutbildning inom naturvetenskap eller teknisk utbildning inriktad mot miljöområdet, 180 hp (120 p) eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar som likvärdig.
• Genomgått SGF:s kurs Miljötekniska markundersökningar eller den Allmänna delen i Nordtests certifieringsförfarande med godkänt resultat. Ovanstående tre (3) krav redovisas via färgmarkering i CV.
• Minst två (2) stycken uppdrag som styrker erfarenheten av genomförande och rapportering av miljötekniska undersökningar med motsvarande omfattning (>200 000 kr) ska färgmarkeras i CV.
o Arbetet ska ha bedrivits i enlighet med branschpraxis och vägledningar som Naturvårdsverket, SGI eller likvärdig myndighet tagit fram.
o Undersökningen ska ha genomförts i syfte att karaktärisera och kvantifiera
förekommande föroreningar, bedöma belastning och avgränsa föroreningens utbredning. o Undersökningen ska gälla både jord och (grund)vatten.
o Konsulten ska ha agerat som handläggare inom förorenade områden på konsultsidan inom referensuppdragen.
o Konsultuppdragen ska ha slutförts inom de senaste tre (3) åren från anbudsdatum. Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9461104