Miljöchef Bäckhammar
Nordic Paper Bäckhammar AB / Chefsjobb / Kristinehamn Visa alla chefsjobb i Kristinehamn
2026-06-25
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Miljöchef till Nordic Paper Bäckhammar och Åmotfors
Vill du ha en nyckelroll i utvecklingen av framtidens hållbara industri? Vi söker nu en engagerad och erfaren Miljöchef som vill leda och utveckla miljö- och energiarbetet vid våra fabriker i Bäckhammar och Åmotfors.
Som Miljöchef får du en central roll i vår verksamhet där du tillsammans med ledning och medarbetare driver arbetet för att nå våra miljö- och energimål. Du blir en viktig del av vår fortsatta utveckling och bidrar till att säkerställa att Nordic Paper fortsätter vara en ledande aktör inom hållbar produktion.
Om rollen
I rollen som Miljöchef arbetar du både strategiskt och operativt med miljö- och energifrågor. Du är verksamhetens specialist inom området och ansvarar för att säkerställa att vårt arbete bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, myndighetskrav och interna mål.
Du ingår i fabriksledningsgruppen och rapporterar till Produktionschef.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som Miljöchef kommer du bland annat att:
Driva och utveckla miljö- och energiarbetet vid våra fabriker i Bäckhammar och Åmotfors
Vara specialist inom miljösamordning samt bevaka relevant lagstiftning och myndighetskrav
Ansvara för tillstånds- och anmälningsärenden samt myndighetskontakter
Säkerställa miljörelaterad rapportering till myndigheter och andra externa intressenter
Utveckla, implementera och följa upp rutiner och arbetssätt inom miljö- och energiområdet
Följa upp, analysera och rapportera mål och nyckeltal till interna och externa intressenter
Koordinera utbildning och introduktion inom miljö- och energiområdet
Bidra i investerings- och utvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet och energieffektivisering
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor samt förmåga att omsätta strategi till praktiskt genomförande.Kvalifikationer
Flera års arbetslivserfarenhet inom miljö- och energiområdet
Högskole- eller universitetsexamen inom relevant område, alternativt annan akademisk utbildning kombinerad med gedigen praktisk erfarenhet
Erfarenhet av arbete med miljölagstiftning, tillståndsprocesser och myndighetskontakter är meriterande
God system- och datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, drivande och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att samarbeta med många olika funktioner och är en naturlig lagspelare som kan engagera och stötta organisationen i miljö- och energifrågor.
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp. Hos oss är ingen idé för stor eller för liten och vi välkomnar egna initiativ. Vi är måna om att behålla våra medarbetare och värderar därför varje individs utveckling högt.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är heltid, tillsvidare. Placeringsort Bäckhammar. Resor till våra andra anläggningar kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Sista ansökningsdag 16 augusti 2026
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Gustafson via 070-320 75 10.
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948167-2070634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://karriar.nordic-paper.se
Nordic Paper Bäckhammars Bruk AB (visa karta
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681 60 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Nordic Paper Jobbnummer
9978720