Miljöarbetare till verkstad i Mölndal
Remondis Sweden AB / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-03-12
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Remondis Sweden AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Borås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi söker en verkstadsmedarbetare till vår verksamhet där huvudansvaret blir underhåll och reparation av tunga maskiner, såsom komprimatorer, balpressar och olika typer av containrar.
I rollen ingår även att vid behov utföra enklare service, underhåll och mindre reparationer på våra lastbilar. I tjänsten ingår även ett nära samarbete med transportledare, driftchefer och underleverantörer. Rollen ställer höga krav på god samarbetsförmåga, kostnadsmedvetenhet samt tidigare erfarenhet av svetsarbete och fordonsmekanik. För rätt person så finns det goda möjligheter att utvecklas internt hos oss.
Du utgår från Kryptongatan i Mölndal och arbetstiderna är i regel 06.00-15.00 måndag-fredag.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Underhåll och reparation av tunga maskiner, såsom komprimatorer, balpressar och olika typer av containrar.
Underhåll och reparation av lastbilar
Inventering och lagerhantering av lager och reservdelar.
Ge service till våra chaufförer
Framförande av maskiner, exempelvis hjullastare
Enklare administrationKvalifikationer
C-kort
Har truckkort
Praktiskt lagd, självgående och har god samarbetsförmåga
Ansvarstagande och är noggrann
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Miljömedvetet tänk och vill bidra till ett hållbart samhälle
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete inom återvinning, avfallshantering, service eller handel
ADR 1.3-utbildning (farligt gods)
Förarbevis för hjullastare
Vi arbetar med ett löpande urval och tjänsten kan eventuellt tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7358177-1888829". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Remondis Sweden AB
(org.nr 556114-2810), https://jobb.remondis.se
Kryptongatan 16 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Arbetsplats
Remondis Sweden Jobbnummer
9793162