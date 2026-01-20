Miljöarbetare till Returpunkterna (vikariat)
2026-01-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.
När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Om tjänsten
Som miljöarbetare på våra returpunker sköter du den dagliga driften av anläggningarna och vägleder kunderna kring hur olika saker ska sorteras. Arbetsuppgifterna består även i att hålla rent och snyggt på området, kontrollera lagersaldon, beställa transporter och se till så att allt på anläggningen fungerar som det ska. Arbetet är fördelat över både vardagar och helger, och varierar mellan våra fem returpunkter som finns i Krokek, Skärblacka, Norrköping (Fiskeby) och Åby. Tjänsten är ett vikariat på heltid med start i början av februari till 30 september.
Om dig
Som miljöarbetare hos oss har du en viktig roll i att vara Nodras ansikte utåt gentemot våra kunder, och därför är det viktigt att du har en vilja och förmåga att ge bra service och ett gott bemötande. Du gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor, och har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och har förmåga att bibehålla lugnet i stressiga situationer. Du trivs med att arbeta utomhus och kan hantera ett ibland fysiskt krävande arbete. Vi ser gärna att du dessutom har ett intresse och engagemang för miljö och hållbarhet. Du har gymnasieutbildning och B-körkort. Meriterande är om du också har truckkort och C-behörighet för hjullastare.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Vi satsar på friskvård och att göra saker tillsammans, både i jobbet och utanför. För oss är det självklart att jobbet ska ge goda förutsättningar till en bra balans i livet. Vi vill att alla ska känna att de har utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och till en hållbar framtid.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontakta Gruppchef Niklas Zinderland tfn. 011-15 35 51. Facklig information får du av Nina Broman Costa (Svenska Transportarbetareförbundet, avd 4) tfn. 010-480 31 43.
Ansök
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start i början av februari fram till sista september.
Sista ansökningsdagen är den 1 februari. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb.
Nodra AB (org.nr 556526-9445), https://www.nodra.se/
9693485