Miljöarbetare till återvinningscentral
2025-09-25
Vill du ha ett aktivt arbete där du får arbeta utomhus? Har du ett intresse för hållbar återvinning? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en miljöarbetare till vår samarbetspartner som är verksamma inom papper- och plaståtervinning. På deras återvinningscentral kommer du att sortera inkommande material av bland annat pappersförpackningar på ett löpande band. Arbetsuppgifter kommer även innebära att städa och strukturera upp material på gårdsplanen. Arbetet sker utomhus och det förekommer tunga lyft. Du kommer ingå i ett glatt gäng på cirka 10 personer där ni samarbetar tätt.
Start: Omgående. Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, måndag-fredag 14.00-23.00
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person kan det finnas möjlighet att gå över till vår samarbetspartner på sikt. Förutsatt att allting fungerar braPubliceringsdatum2025-09-25Profil
Krav:
• Hantera svenska flytande i tal och skrift
• Van vid att arbeta utomhus
• Ej förekommande i belastningsregistret
• God fysik
Meriterande:
• Truckkort A+B
• Körkort B
Vi söker dig som har ett intresse för hållbar återvinning och som utför dina arbetsuppgifter med hög kvalité och noggrannhet. Vidare egenskaper vi efterfrågar i denna tjänst är att du är en samarbetsvillig och social person som har en positiv inställning i det du gör. Till följd av att du i rollen kommer hantera återvinning och avfall är det av stor vikt att du kan arbeta i en sådan miljö på ett säkerhetsanpassat sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Emma Sande emma@lnpersonal.se Jobbnummer
9526779