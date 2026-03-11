Miljöarbetare/Renhållningschaufför (Katrineholm)
Ohlssons I Landskrona AB / Renhållningsjobb / Katrineholm Visa alla renhållningsjobb i Katrineholm
2026-03-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ohlssons I Landskrona AB i Katrineholm
, Västerås
, Huddinge
, Sigtuna
, Fagersta
eller i hela Sverige
Miljöarbetare/Renhållningschaufför (Katrineholm)
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.
Om tjänsten
Vi på Ohlssons söker en Miljöarbetare/Renhållningschaufför med C-körkort till vår renhållningsentreprenad i Katrineholm. I rollen får du en varierad vardag ute på fältet, med ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar framtid.
Dina arbetsuppgifter består främst av att samla in hushållsavfall enligt planerade turlistor med våra baktömmande lastbilar (2-fack, 3-fack, 4-facksbil/villabil, samt flakbil). Det är viktigt att du är noggrann så att alla kärl blir tömda, och att du tar ansvar för att arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Du är en viktig ambassadör för Ohlssons där du möter många kunder, därav är det viktigt att du har ett positivt bemötande och tycker om att ge bra service.
Vi söker dig som har:
C-körkort.
Giltigt YKB.
Erfarenhet av chaufförsyrket, meriterande om du har erfarenhet av renhållningsbranschen.
Grundläggande IT-kunskaper.
Goda kunskaper att kommunicera på svenska.
Har du lokal kännedom i regionen är det meriterande.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad.
Självständig och har lätt för att lösa problem.
Samarbetsvillig och har en positiv inställning.
Serviceinriktad och tycker om att möta människor.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Kollektivavtal
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Placeringsort Katrineholm.Publiceringsdatum2026-03-11Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Niclas Ericzon på niclas.ericzon@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt - enkelt och smidigt, utan CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ohlssons i Landskrona AB
(org.nr 556559-3497)
261 35 LANDSKRONA (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9791405