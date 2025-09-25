Miljöarbetare med kvalitetsfokus
2025-09-25
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Med utgångspunkt från vår anläggning i Malmö, där vi mellanlagrar och sorterar avfall, söker vi nu en noggrann och självgående miljöarbetare med kvalitetsfokus.
På anläggningen i Malmö tar vi emot och sorterar både farligt och icke-farligt avfall samt behandlar viss icke-farligt avfall. Vi samlar in och tar emot material så som blandat avfall, olika pappers- och plastfraktioner, skrot, metaller och elektronik ifrån alla typer av verksamheter. Vi sorterar och kontrollerar avfallet och gör i ordning materialen inför vidare transport till återvinning.
Vi erbjuder dig
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
• Anställningsvillkor med marknadsanpassad lön, kollektivavtal, pension, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag osv.
Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi

Arbetsuppgifter
Som Miljöarbetare med kvalitetsfokus kommer du ha en mångsidig vardag. I huvudsak kommer du delta i produktionsuppgifter så som till exempel sortera elektronik, vara behjälplig att förbereda utrustning till kunder eller som medåkare på någon av våra bilar.
Mycket fokus kommer att ligga på att säkerställa kvalitet på materialet som samlas in av våra fordon, det som kommer till våra anläggningar och till andra mottagare. Detta medför att du även kommer att rapportera eventuella avvikelser och omklassningar av material.
Då du rör dig ute på anläggningen eller ute tillsammans med våra chaufförer stora delar av dagen kommer du dessutom att vara behjälplig med vårt Safety First arbete genom att rapportera både riskobservationer och tillbud.
Det förekommer även administrativa uppgifter kopplade till produktionen så som kontakt med kunder för att återkoppla överenskommen information gällande materialavvikelser.

Profil
Vi söker dig som är en självgående och driven person med god servicekänsla och förmågan att skapa goda relationer med kollegor, kunder och samarbetspartner. Vidare ser vi gärna att du är noggrann och lösningsorienterad.
Allt fler delar av produktionsvardagen blir digitala därför är viktigt att du har datorvana och att du har lätt för att lära dig nya digitala arbetssätt.
Då du, efter överenskommelse, har kontakt med både kunder och interna funktioner på Ragn-Sells det viktigt att du pratar och skriver god svenska.
För att lyckas med arbetet som miljöarbetare med kvalitetsfokus är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Därutöver kräver arbetet på anläggningen i Malmö och ute på vägarna med våra chaufförer att du tar säkerhet på stort allvar då du befinner dig i trafikerad miljö och bland tunga fordon och maskiner.
Branscherfarenhet är meriterande men inget krav dock ser vi gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet från någon sorts produktion eller industri.
Vidare ser vi det som en merit om du tidigare har arbetet med säkerhets- eller kvalitetsfrågor.
Självklart har du ett stort intresse för miljöfrågor.
B-körkort är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Övrig information
Arbetstider: Vardagar 7-16
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Du söker denna tjänst genom knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och personliga brev. Då urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag rekommenderar vi att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 2025-10-15.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta nedan kontaktperson.
Välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ragn-Sells Recycling AB
