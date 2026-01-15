Miljöarbetare med C-körkort
Renova AB / Renhållningsjobb / Göteborg Visa alla renhållningsjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renova AB i Göteborg
, Kungälv
, Tjörn
, Stenungsund
, Ale
eller i hela Sverige
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv!
Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova. Läs mer på https://www.renova.se/ Publiceringsdatum2026-01-15Beskrivning
Vi söker en chaufför som vill köra baklastare på Hisingen.
Är du på jakt efter ett jobb där du...
• har ett fritt och självständigt jobb med bra arbetstider?
• får bra förmåner och vara på en arbetsplats där du kan vara dig själv?
• vara del av en härlig gemenskap och göra nytta för miljön varje dag?
Då ska du söka jobb hos oss och bli en del av Renova. Tillsammans gör vi skillnad varje dag! Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med insamling och tömning av hushållsavfall och andra förpackningar på Hisingen. Du planerar din körning med fokus på effektivitet, miljöhänsyn och ekonomi, allt för att erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. I rollen har du daglig kommunikation med gruppledare, trafikledning och, vid behov, Renovas interna verkstad. I arbetet ingår också daglig tillsyn och vård av fordonet.
Arbetstiden är dagtid kl.06.15-15.00. Kvalifikationer
Du behöver ha:
• C-körkort
• Giltigt YKB
• Digitalt förarkort
• Tala, förstå och skriva svenska på självständig nivå
• God datorvana
• God fysik
• Meriterande är om du har erfarenhet av att köra tung lastbil
Vad du bidrar med:
Som en del av Renova är du vårt ansikte utåt och möter dagligen våra kunder. Med din positiva inställning och ditt respektfulla bemötande skapar du ett gott intryck och gör verklig skillnad i vardagen.
Du har lätt för att samarbeta och bidrar med både flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. När tempot är högt trivs du med att hålla fokus och behålla lugnet, samtidigt som du hittar vägar framåt.
För dig är ansvarstagande och engagemang en självklar del av arbetet, och ditt intresse för miljö och hållbarhet motiverar dig att alltid göra ditt bästa. Övrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar.
Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK), subventionerad lunch, trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuell anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Intervjuer samt eventuella tillsättningar sker löpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renova AB
(org.nr 556108-3337) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mathias Hindborn mathias.hindborn@renova.se 0767174912 Jobbnummer
9685133